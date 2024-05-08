'CHP hangi Filistin'i sever?'

İşte Avukat Ömer Faruk Uysal'ın kaleme aldığı o yazı;

Özgür Özel; Hamas’ın bir “terör örgütü “olduğunu, 7 Ekim Aksa Tufanı harekatı üzerine, İsrail’in buna orantısız karşılık verdiğini, söyledi!

Ekrem İmamoğlu; “Tabii Hamas İsrail’de bizi çok üzen, bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz “

CHP, İsmet İnönü Türkiyesi 24/3/ 1949’da İsrail’i ilk tanıyan Müslüman ülkedir! CHP’in Siyonist İsrail varken, Müslüman Filistin’i tanıması, işgal’e, zulme ve emperyalizme karşı çıkması, mazlum, çaresiz Filistinlilere sahip çıkması, etno-seküler, laisist ideolojisiyle bağdaşmazdı!

Denebilirki, İsrail tipik bir din devletidir, Tevrat esas alınarak kurulmuştur. İsrail, Hz. Yakup peygamberin diğer adıdır. Bayrağındaki mavi yıldız, siyon yıldızı, veya Davut (Peygamber) yıldızı diye anılır! Hz. Süleyman’ın mührüdür. Bayrağının, alt ve üst tarafındaki uzun mavi çizgiler, Nil ve Fırat nehirleri arasındaki vadedilmiş toprakları sembolize eder! Dolayısıyla Türkiye’nin 22 ilini içine alır! Yahudi olmayan insanlar, kendilerine köle olarak hizmetle yükümlü, insan altı canlılardır!

CHP laisizmi bunları hiç dert etmez. Sekülerirst CHP özellikle İslama, hatta Sünni İslama karşıdır çünkü!

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Fakat CHP, Müslüman Türkiye’de Filistin’i tamamen de gömemez. Özgür Özel; “Burada bir Filistin atkısı var(boynunda). Deniz Gezmişin davası aynı zamanda Filistin davasıdır. Deniz Gezmiş, Filistin’de el Fetih kamplarında İsrail zulmüne karşı direnmiştir. Filistin’le dayanışan sözlerimiz Yaser Arafat’la Bülent Ecevit’in mücadelesidir.”

Ne ilginç değil mi? İsrail’i ilk tanıyan, Hamas teröristir diyen, İsrail terörle mücadele ediyor diyerek soykırımı meşrulaştıran CHP, Filistin ile ilgili iyi bir şey söylemek zorunda kalınca, taa Gezmişler, Ecevitler üzerinden 30/40 yıl geriye giderek bir şey söylüyor! Günümüzde cep telefonları vasıtasıyla, canlı yayınlanan, kırk bin masum, çoluk çocuk, kadın, hasta, ihtiyara, uygulanan tarihin en kanlı, en vahşi, soykırımına bir türlü gelemiyor!

Niye günümüze gelemiyor, top çeviriyor, geçmişe sığınıyor? Ağzı dolu dolu işgali, Siyonizm’i, katliamları, soykırım zulmünü, Netanyahu ve İsrail’i kınayamıyor? Cevap basit, Filistin Kurtuluş Örgütü, sol, sosyalist, laisist bir yapılanmaydı. HAMAS ve bugünkü Filistin direnişi ise mütedeyyin bir cihad!

Üstelik FKÖ, canlı bombalar, uçak kaçırmalar, Münih olimpiyatlarında sporcuları rehin almalar, insan kaçırmalar gibi bir çok eyleme imza atmıştı. HAMAS gibi büyük seçim zaferi de yoktu. Şahin Alpay, Cengiz Çandar, Deniz Gezmiş, Faik Bulut vs vs Türk sosyalistleri, Filistin gerilla kamplarında asimetrik savaş eğitimleri aldılar. Filistin’e kalmak için gitmediler. Türkiye’ye dönüp gerilla harbi ile devrim yapmak için gittiler. Nitekim, İsrail baskınlarında hayatını kaybedenler dışındakiler döndüler.

Tablo şu, Filistin direnişi, laisist, sosyalist bir karakterde ise destekleyelim; dindar bir cihad karakterli ise, Siyonist soykırımcıları destekleyelim!

Halbuki İsrail’in işgali, haksızlığı, katliamları, soykırımı, Filistin mücadelesinin politik tercihinden tamamen bağımsız olarak; işgale, haksızlığa, katliamlara, soykırıma, maruz kalma niteliği asla değişmez! Filistin halkı sosyalist, dindar, laik, Hrıstiyan, ne olursa olsunlar toprakları işgale uğramış, soykırım mağduru bir toplumdur! Mazlumun dinine, etnisite’sine, siyasi eğilimine bakılamaz.

Siz hiç İsrail’in şu kanlı katliam günlerinde, rahatlıkla, “HAMAS teröristtir” diyen CHP’nin, “PKK teröristir” dediğini duydunuz mu? Duyamazsınız! Zira dağdaki patron PKK’nın, şehirdeki marabası, uzantısı DEM, CHP’nin en istikrarlı ortağıdır. İP gibi, müstakil seçime de girmez. CHP bunu, PKK’nın propagandasını yapmamak ile açıklıyor, DEM’i kırmamakla ilgisi yok diyor. Böylelikle PKK’ya MHP, BBP, İP, ve AKPARTİ’den daha tavırlı olduğunu iddia edebiliyor.

Halbuki HAMAS, Harakat al- Mugavama al-İslamiya; İslami mukavemet hareketi, yani partisi olup, Filistin parlementosunda çoğunluğu elinde tutan gruptur. Ayrıca, toprakları işgale uğramış, evleri, işyerleri, tarlaları zaptedilmiş, soykırıma maruz bir halkın her türlü direnişi, analarının ak sütü gibi helaldir. Şu insanlık dışı katliam günlerinde, “ama HAMAS terörist” demek, İsrail terörizmini, soykırımını, işgalini, meşrulaştırmayı hedefleyen alçakça bir iki yüzlülükten başkası değildir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan haklıdır. “ HAMAS terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur. İstiklal harbimiz de öyledir. Ölenler şehit, kalanlar gazidir. Çünkü Hilafet merkezi ve topraklarının kurtuluşu için yapılan bir cihaddır. Henüz Osmanlı ayaktadır, mücadeleyi Osmanlı ordu ve teşkilatları, Osmanlı generalleri komutasında vermiştir. Devletin laikleşmesi zafer kazandıktan sonra ortaya çıkan bir durumdur! Mustafa Kemal, zaferden sonra dine oldukça mesafeli tavrına rağmen “gazi” ünvanını ölünceye kadar kullanmıştır. Gazi, asr-ı saadetten beri, Allah için gaza eden, gazve ehli demektir.

Özgür Özel, Filistin meselesinde, Ecevit’e avdet ediyor. Bir de Ecevit’in CHP ‘yi neden terkettiğini, “inançlara saygılı laiklik “ mottosuyla, DSP ‘yi CHP ye rakip olarak neden kurduğunu açıklarsa iyi olur.

Aynı şekilde, Deniz Gezmişin kurmuş olduğu, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) adlı terör örgütü ve eylemlerini destekleyip desteklemediğini de açıklamalıdır. Gezmiş’in kendisinin de asker ve polis yaralama, banka soyma, adam kaçırma, fidye isteme, araba hırsızlığı gibi suçları sabitttir. Nitekim kesinleşmiş mahkeme kararından sonra TBMM ‘deki oylamada, CHP mebuslarının 30’u evet, 2’si çekimser, oy vermiş, 52 CHP’li mebus oylamaya katılmamıştır. Sayın Özel, CHP gençliğine THKO gibi bir örgüt ve mezkur eylemleri tavsiye eder mi? Bir de yeniden; HAMAS’mı yoksa THKO mu teröristir? HAMAS, Siyonist İsrail’in işgaline karşı kurulmuştur! THKO, hangi işgale karşı terörist bir ordu kurmuştur? cevaplasa ne iyi olur!

Deniz Gezmiş ve arkadaşları, henüz üniversite dahi bitirmemiş yirmili yaşlarda toy gençler idi! Komünizmin popüler olduğu, yetmişli yıllarda terör metotlarıyla komünist bir devrim peşindeydiler! Bugün tamamen tarih dışı, anakronik bir romantizmi göklere çıkarmak, çocukça, hatta safça bir ayakları yere bakmama halidir! Heleki, Filistin davasını ancak THKO üzerinden kabule şayan bulmak, Statükocu devlet partisi CHP gerçekte o toplara giremez. Kimi kandırıyorsunuz? Veya Arafat -Ecevit görüşmesine imkansız atıflar! 50 yıl öncesine dönülebilir mi? Arafat-Ecevit-Gezmiş ihya edilebilir mi? Asil, haklı, Filistin direnişi, bugün, sosyalist, laisist, gerilla kamplarına geri dönebilir mi?

CHP’den hiç olmazsa Avrupa, ABD, dünya sokak ve meydanlarındaki, ABD üniversitelerindeki, Filistin desteklerine benzer bir desteği beklemek bu aziz milletin hakkı değil mi? Neden ABD ve Avrupa statükoları gibi soykırımı meşrulaştırıyorsunuz?