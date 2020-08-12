  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

CHP Grup Başkanvekili Özel'den üniversiteler için araştırma istemi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:59:04 -
CHP Grup Başkanvekili Özel'den üniversiteler için araştırma istemi

TBMM (AA) - CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, "üniversitelerin idari, akademik ve mali açıdan daha özerk hale getirilmesi için" Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Özel'in, TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde, 29 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan kararnameyle seçimlerin kaldırılarak rektörlerin, YÖK’ün önereceği üç aday arasından cumhurbaşkanınca atanması uygulamasına geçildiği anımsatıldı.

Rektörlük seçimlerinin kaldırılmasının, rektör atanmak isteyen öğretim üyelerinin akademik başarı, uluslararası yayın, liyakat ve öğrencilerle iyi ilişkiler geliştirmek yerine, aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olan cumhurbaşkanı ve onun emrindeki siyasi kadrolarla iletişim kurmayı tercih etmesine neden olduğu savunuldu.

Gerekçede, iktidar partisinin, üniversite sayısını artırmayı ve her ilde üniversite açmış olmayı bir övgü vesilesi olarak dile getirdiği ancak üniversitelerin bilim üretme kapasitelerinin düştüğü, üniversitelerin uluslararası kuruluşların sıralamalarında daha geriye gittiği öne sürüdü.

Yapılan bir araştırmaya göre, 36 rektörün uluslararası hakemli dergilerde hiç makalesinin bulunmadığını, 8 rektörün 1 yayını, 10 rektörün 2 yayını, 6 rektörün ise 3 yayını bulunduğunun vurgulandığı gerekçede, bu rakamların, liyakat ilkelerinin hiçe sayıldığını, atamaların siyasi saiklerle yapıldığını, yükseköğretim sisteminin kalitesizleştiğini gösterdiği ifade edildi.

Gerekçede, "Anayasanın yükseköğretim kurumlarına ilişkin 130’uncu maddesi, üniversiteleri bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştiren, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan kurumlar olarak tanımlamaktadır. Üniversitelerimizin idari, mali ve akademik özerkliğe sahip olmaları, üniversitelerimizi dünyadaki diğer üniversitelerle daha fazla rekabet edebilir hale getirecektir." denildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması
Gündem

Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması

Gazeteci Yazar ve AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla ..
Bu görüntüler İstanbul Sözleşmesi'nden sonra yaşandı! İfsat projesi neden iptal edilmeli?
Gündem

Bu görüntüler İstanbul Sözleşmesi'nden sonra yaşandı! İfsat projesi neden iptal edilmeli?

"İstanbul Sözleşmesi neden iptal edilmeli?" sorusuna cevap veren Sosyolog Yazar Adnan Kalkan, İstanbul Sözleşmesi'nin verdiği tahribata dikk..
Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!

Terör örgütü DHKP-C'nin üs olarak kullandığı İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen baskında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim'..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı