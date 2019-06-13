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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmeye ilişkin, “Konuştuğumuz temel şeyler askerlik süresinin kısaltmanın ordunun savunma gücünde oluşturacağı tahribat var mıdır? Bununla ilgili cevaplar aldık.

13 Haziran 2019 Perşembe 18:01
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmeye ilişkin, “Konuştuğumuz temel şeyler askerlik süresinin kısaltmanın ordunun savunma gücünde oluşturacağı tahribat var mıdır? Bununla ilgili cevaplar aldık. Cumhurbaşkanı tarafından askerlik süresinin altı aydan daha aşağıya düşürülmesinin söz konusu olmaması gerektiğini söyledik” dedi.


CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştükten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Özkoç, kapalı kapılar ardında milletten gizlenmiş bir şey olmadığını söyleyerek, “Konuştuğumuz temel şeyler askerlik süresinin kısaltmanın ordunun savunma gücünde oluşturacağı tahribat var mıdır? Bununla ilgili cevaplar aldık. Cumhurbaşkanı tarafından askerlik süresinin altı aydan daha aşağıya düşürülmesinin söz konusu olmaması gerektiğini söyledik. 45. maddede Genelkurmay Başkanı’nın teklifinin olmasının önemli olduğunu kendilerine ilettik. Şehitlerimizle ilgili TOKİ tarafından ev verilmesinin önemli olduğunu söyledik. Çavuşlarımızın, uzman erbaşların, erlerin yasalarla ilgili sıkıntılarının giderilmesini talep ettik. İki konuyu kendilerine ilettik. Amerika’dan gelen hepimizin yüreğini sızlatan mektuba karşı Milli Savunma Bakanlığı’nın bir an önce cevap vermesi gerektiği ve Türkiye’nin itibarına yakışan bir cevap verilmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik” diye konuştu.


Çekincelerine cevap alıp alamadıklarına ilişkin soru üzerine Özkoç, “Tatmin edici cevap aldığımız maddeler olduğu gibi görüşelim dedikleri maddeler var. O maddelerle ilgili önümüzdeki hafta içerisinde adım adım ilerleyerek, ne gibi düzeltmeler yaptılar onları görerek bizde tavrımızı belirleyeceğiz” cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:01
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