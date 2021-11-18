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Gündem CHP gibi tezkereye ‘hayır’ verilseydi, bu hain yaşıyor olacaktı!
Gündem

CHP gibi tezkereye ‘hayır’ verilseydi, bu hain yaşıyor olacaktı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, terör örgütü PKK’nın Abdullah Öcalan’dan sonraki 2 numaralı ismi olan Ali Haydar Kaytan’ı Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirmesinin ardından, akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile birlikte sınır ötesi operasyonlara Meclis’te hayır oyu kullanmasını getirdi. Eğer CHP’nin bu isteği gerçekleşseydi, onlarca masum vatandaşın katili olan bu terörist hala yaşıyor olacaktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 14:50:00 - 2021-11-18 14:57:52

Meclis’e sunulan sınır ötesi operasyon iznine HDP ile birlikte ‘hayır’ cevabı veren Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin istediği olsaydı, Irak’ın kuzeyinde öldürülen PKK’nın elebaşlarından biri olan ve onlarca masum kişinin ölümüne neden olan Ali Haydar Kaytan yaşıyor olacaktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin içerisinde PKK/KCK’nın sözde kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın da bulunduğu belirlendi. Kaytan’ın ölümünün örgütten kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizli tutulduğu ortaya çıktı.

Bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın “Benden sonra örgütte sözü geçecek kişi odur” dediği PKK/KCK’nın sözde kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan, Irak’ın kuzeyinde MİT’in elde ettiği istihbarat sonucunda icra edilen operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK/KCK’nın “ideolojik lider” olarak konumlandırdığı, örgüt kadrolarınca “mücadelenin yaşayan tarihi” olarak bilinen Kaytan, terör eylemlerine PKK’nın kuruluşundan önce Tunceli’deki asayiş olayları ile başladı. Terör örgütü elebaşı Öcalan ile terör örgütünü kurarak PKK’nın temellerini birlikte atan Kaytan, Türkiye Cumhuriyeti’nin son 44 yıldır karşı karşıya kaldığı tüm terör eylemlerine karar veren “çekirdek kadro” içerisindeki en yaşlı örgüt üyesiydi. Ayrıca “canlı bomba eylemcisi teröristlerin” seçiminde yer alan Kaytan, teröristlerin Türkiye’ye gönderilmeden önce aldıkları son ideolojik eğitimleri bizzat veriyordu.

Kandil’i yerle bir etmek istiyor tezkereye ‘hayır’ diyor

Sınır ötesi operasyonlara hayır dedikten bir gün sonra ‘O kandil denen terör yuvasını yerle bir etmezsek bana da Kılıçdaroğlu demesinler’ ifadelerin kullanan Kılıçdaroğlu, sosyal medyada da alay konusu oldu. Sosyal medyada 'hem sınırötesi operasyonlara PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte olup hayır oyu veriyor hem de sınırötesinde bulunan Kandil'i yerle bir etmek istiyor' yorumlarında bulunuldu.

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Adam helalleşecekti daha ne oldu birden, helalleşemeden gitti.
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