CHP Genel Merkezi'nde 'köle ticareti'

3. Havalimanı'nda işçilerin yaptığı eylemleri karalama kampanyası olarak kullanmaya çalışan CHP'nin bir skandalı daha ortaya çıktı. Taşeron işçiliği bir köle ticareti emek ticareti olarak tanımlayan CHP'nin genel merkezinde çok sayıda işçinin taşeron olarak çalıştırıldığı ve haklarının verilmediği öğrenildi.