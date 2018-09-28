CHP Genel Merkezi'nde 'köle ticareti'
Taşeron işçiliği bir köle ticareti, emek ticareti olarak tanımlayan CHP'nin genel merkezinde çok sayıda işçinin taşeron olarak çalıştırıldığı ve haklarının verilmediği ortaya çıktı.28 Eylül 2018 Cuma 15:00
3. Havalimanı'nda işçilerin yaptığı eylemleri karalama kampanyası olarak kullanmaya çalışan CHP'nin bir skandalı daha ortaya çıktı. Taşeron işçiliği bir köle ticareti emek ticareti olarak tanımlayan CHP'nin genel merkezinde çok sayıda işçinin taşeron olarak çalıştırıldığı ve haklarının verilmediği öğrenildi.
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