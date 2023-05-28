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Gündem CHP Genel Merkezi'nde istifa kavgası! Ortalık karıştı
Gündem

CHP Genel Merkezi'nde istifa kavgası! Ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 22:59:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından ortalık karıştı. CHP Genel Merkezi önünde atılan istifa sloganları sonrası kavga çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı seçim hezimetinin ardından parti içi hesaplaşma başladı.

Seçimin ardından CHP Genel Merkezi önünde hareketli anlar yaşanmaya başladı.

CHP Genel Merkezi önüne gelen bir grup tarafından istifa sesleri yükseldi.

Daha sonra arbede yaşandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen gruplara, partililer saldırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

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