"CHP Genel Merkezi para almıştır" dedi, açık açık küfretti! CHP'li isim açtı ağzını yumdu gözünü CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İbrahim Sefer, parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler söyledi, Konak'a belediye başkanı yapılmak istenen Seda Kaya hakkında ilginç iddialarda bulunarak küfretti.

CHP'liler İzmir konusunda kazan kaldırmaya devam ediyor. Şimdi de CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İbrahim Sefer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler söyledi. Konak'tan aday gösterilmek istenen Seda Kaya'nın aday olması durumunda CHP'lilere "oy vermeyin" çağrısında bulunan Sefer, CHP Genel Merkezi'ni rüşvet almakla suçladı. Aynı zamana Sefer, Kaya hakkında ilginç iddialarda bulunarak ağzını bozdu.

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