0553 313 94 23

"CHP Genel Merkezi para almıştır" dedi, açık açık küfretti! CHP'li isim açtı ağzını yumdu gözünü

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İbrahim Sefer, parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler söyledi, Konak'a belediye başkanı yapılmak istenen Seda Kaya hakkında ilginç iddialarda bulunarak küfretti.

26 Ocak 2019 Cumartesi 13:03

CHP'liler İzmir konusunda kazan kaldırmaya devam ediyor. Şimdi de CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İbrahim Sefer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler söyledi. Konak'tan aday gösterilmek istenen Seda Kaya'nın aday olması durumunda CHP'lilere "oy vermeyin" çağrısında bulunan Sefer, CHP Genel Merkezi'ni rüşvet almakla suçladı. Aynı zamana Sefer, Kaya hakkında ilginç iddialarda bulunarak ağzını bozdu. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 13:03
  1. İzmir
  2. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İbrahim Sefer
  3. Konak
  4. CHP Genel Merkezi
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. Rüşvet
  7. Seda Kaya

YORUM YAZ

  • HaticeHatice22 dk önce
    Chp yi kk maalesef bitirdi ve bitirecek rusvet inonu ile baslamis derlerdi sonra ulkeye yayilmis kk nin babasida tapuda rusvetsiz is yapmazmis anlasilan bu rusvet chp nin icindekilere yayilmis bir zamanlar icindeki yamyamlardan bahsetmisti bir chp li belediye baskani insallah tez zamanda bu chp hdp fto ve diger kafirlerden kurtuluruz demek istiyorum ama maalesef seytan kiyamete kadar var olacak
  • hasanhasan22 dk önce
    Bu adam alkolu fazla almış.1 sen CHP.li olsan ne yazar olmasan ne yazar.2.seni Konak.a götürüp kahve içirseler belki açılırsın.yazık.yazık örnek davranışlı olmak bumu demokrat.lık bumu.şu veya bu elbetde bir insan gelir. senin sancın neye. bu halinle vatanımı kurtaracaksın.hadi seni onure edeyim.vatan seninle iftihar edecek....dir.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 26 dk önce
    Kendi Pisliklerini Kendileri Çıkarsın. Çok İyi Devam Etsinler.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Judoda Türkiye Şampiyonası heyecanı
  1. Judoda Türkiye Şampiyonası heyecanı
  2. Fransa'dan Müslümanlara karşı 28 Şubat..
  3. "Sendikalardan oluşan paralel yapıya..
  4. Afganistan'daki FETÖ'ye ait 3 okul..
  5. İğrenç olay! Kaynanasıyla ilişki..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes..
  7. Gayrimeşru referandumdan 16 ay sonra..
  8. PKK'da çözülmeler hızlandı! Sözde..
  9. Polis Oktarcılar için harekete geçti!..
  10. Dışişlerinden "Uluslararası Holokost..
  11. Endonezya'da 6,6 şiddetinde deprem
  12. Türk hakemler, UEFA'nın kurslarına..
  13. Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimine..
  14. Bakan müjdeli haberi verdi: Tüm..
  15. Ambulans helikopter 4 günlük bebek..
  16. Uludağ'a giden tatilciler teleferikte..
  17. GÜNCELLEME - Kayak merkezinde mahsur..
  18. Ses getirecek girişim! Türkiye ilk 8'e..
  19. Hugo Vieira Demir Grup Sivasspor'da
  20. "Dünyayı 50 yıl geriden takip ediyoruz"
Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!

Günün Karikatürü

26 Ocak 2019
CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı
ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı