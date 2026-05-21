CHP Genel Merkezi önünde inanılmaz anlar! Hain Kemal sloganları atıldı
Bağımsız yargının şaibeli kurultayı iptal edip emanetçileri kapının önüne koymasının ardından, CHP Genel Merkezi önünde tam anlamıyla bir barbarlık sahneleniyor. Fonlu müteahhit kliğinin talimatıyla genel merkez binasını ablukaya alan gözü dönmüş bir grup, partiyi temizleme sözü veren eski ve yeni lideri açıkça hedef tahtasına koydu.
Gayrimeşru delege borsasının tetikçiliğini yapan grup, yargı eliyle koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı adeta nefret histerisine kapıldı. Parti binası önünde barikatları zorlayan ve ortalığı savaş alanına çeviren grup, hep bir ağızdan "Hain Kemal" sloganları atarak genel merkezi inletti. Kendi usulsüzlüklerini örtbas etmek için sokağa salınan bu güruh, attıkları ihanet çığlıklarıyla parti içi kavgada sınır tanımayacaklarını gösterdi.
Kucaklaşma İlan Eden Lideri Hain İlan Ettiler
Kılıçdaroğlu'nun mahkeme sonrası yayımladığı "Kırgınlıkları bırakalım, kucaklaşalım" yönündeki bilgece ve sükûnet dolu açıklamasına, İmamoğlu-Özel trollerinin yanıtı "Hain Kemal" hakaretleriyle saldırmak oldu. Siyasi varlıkları ve finans muslukları kesilen bu çirkin yapının, asırlık çınarın liderini hain ilan edecek kadar küstahlaşması, CHP'nin nasıl bir organize çetenin işgali altında kaldığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
