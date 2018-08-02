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CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi! 'Sürekli adalet diyorlar...'

İzmir Büyükşehir Belediyesindeki işinden geçen sene çıkarıldığını belirten Mahir Kılıç, CHP Genel Merkezi önünde "işimi geri istiyorum" eylemi başlattı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 14:44
CHP Genel Merkezi önünde açlık grevi! 'Sürekli adalet diyorlar...'

İzmir Büyükşehir Belediyesindeki işinden geçen yıl çıkarıldığını söyleyen Mahir Kılıç, CHP Genel Merkezi önünde "işimi geri istiyorum" eylemi başlattı. 

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesine açtıkları kadro davası nedeniyle işlerine son verildiğini öne süren 200'ün üzerindeki işçiden biri olan Kılıç, işe dönüş için açlık grevi başlattı. 

Yaklaşık 180 gün süren açlık grevinin ardından belediye ile protokol imzaladığını ve kendisine işe dönüş sözü verildiğini belirten Kılıç, iki ay geçmesine rağmen işine dönemediğini söyledi.

Sesini duyurabilmek için CHP Genel Merkezi önünde eylem başlatan Kılıç, hafta içi her gün 11.00-13.00 arasında bekleyişini sürdüreceğini ifade etti.

10 yaşında bir kızı olduğunu ve geçen ay bir bebeğinin dünyaya geldiğini anlatan Kılıç, "Hakkım olan işimi geri alıncaya kadar eylemime devam edeceğim. CHP sürekli olarak hak, hukuk, adalet diyor. Adalet bunun neresinde?" dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 14:44
  1. CHP
  2. İzmir
  3. açlık grevi
  4. Mahir Kılıç

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