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Siyaset CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'e ilk gününde protesto şoku!
Siyaset

CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'e ilk gününde protesto şoku!

Yeniakit Publisher
2023-11-05 15:21:00 - 2023-11-05 16:12:15
CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'e ilk gününde protesto şoku!

CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, koltuğa oturmasının üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen Kılıçdaroğlu taraftarları tarafından protesto edildi.

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş tarafından protesto edildi.

Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturmasınıKemal Kılıçdaroğlu’nu hançerlemek" olarak nitelendiren protestocu, “Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı” dedi.

Olay yerinden uzaklaştırdılar

Olayın ardından protestocu, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

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