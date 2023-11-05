CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'e ilk gününde protesto şoku!
CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, koltuğa oturmasının üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen Kılıçdaroğlu taraftarları tarafından protesto edildi.
CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş tarafından protesto edildi.
Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturmasını “Kemal Kılıçdaroğlu’nu hançerlemek" olarak nitelendiren protestocu, “Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı” dedi.
Olay yerinden uzaklaştırdılar
Olayın ardından protestocu, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.
Siyaset
Özgür Özel seçimi kazandı! O iddia yeniden gündem oldu! Herkesi şok etmişti! Bakalım şimdi ne olacak