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Gündem CHP Genel Başkanı, masalcı Başdanışmanla ABD kapılarında! Kılavuzu Namık Tan olan Özgür Özel ABD’den ne melanetlerle dönecek
Gündem

CHP Genel Başkanı, masalcı Başdanışmanla ABD kapılarında! Kılavuzu Namık Tan olan Özgür Özel ABD’den ne melanetlerle dönecek

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP Genel Başkanı, masalcı Başdanışmanla ABD kapılarında! Kılavuzu Namık Tan olan Özgür Özel ABD’den ne melanetlerle dönecek

“Dostlarımızla iktidar olacağız” diyerek küresel emperyalistlerden medet dilenen ve icazet seferleri düzenleyen Kılıçdaroğlu'nun ardından halefi Özgür Özel de ABD'nin yolunu tuttu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun cemevlerine illegal şekilde ibadethane statüsü verdiği ve Arnavutluk'ta butik Bektaşi Devleti'nin kurulmasının gündeme geldiği bir dönemde ABD'nin yolunu tutan ve erken seçimin önünü açmak için sürekli sokak çağrıları yapan Özel'in zaman ayarlı ziyareti beraberinde kirli senaryoları ve soru işaretlerini getirdi.

Özel’in, küresel güçler ve İsrail ile sıcak ilişkileri bilinen Türkiye’nin eski Washington ve Tel Aviv Büyükelçisi olan Dış İlişkilerden Sorumlu Başdanışmanı Namık Tan'ın organize ettiği ABD gezisinden büyük beklentileri olduğu belirtiliyor.

Mavi Vatan’a “masal”, gelen eleştirilere de “hezeyan” diyen CHP’nin küreselci İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın organize ettiği ziyaretten Özgür Özel’in beklentisi büyük.

Namık Tan ile birlikte ABD’de önemli strateji kuruluşlarının temsilcileriyle kapalı kapılar ardında görüşmeler yapacak olan CHP Genel Başkanı, koltuğunu sağlamlaştırmayı ve Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önüne geçmeyi planlıyor.

Bu beklentilerle küreselci Namık Tan’ın kılavuzluğunda ABD’ye giden Özgür Özel’in küreselcilere kapalı kapılar ardında ne gibi sözler vereceği merak edilirken, ABD dönüşünde söylemini sertleştirip “Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay’a özgürlük” sloganlarıyla marjinal grupları sokağa dökmesi halinde Siyonistlerin dümen suyuna girdiği anlaşılmış olacak.

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