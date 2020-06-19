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Aktüel

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Volkan Bozkır'a tebrik

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:52:47 -
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Volkan Bozkır'a tebrik

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, eski AB Bakanı, milletvekili ve emekli Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler 75. Dönem Genel Kurul Başkanlığına seçilmesi, ülkemiz adına memnuniyet vericidir. Sayın Bozkır'ı kutlar, yeni görevinde başarılar dilerim."

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