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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milas’ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla’nın Milas ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

09 Mart 2019 Cumartesi 18:03
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milas’ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla’nın Milas ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Yerel seçim çalışmaları kapsamında Muğla ilçelerinde programlara katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bodrum’da, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin temel atma törenine katılmak üzere Milas’ın Üçyol Mevkii’nden geçti.


Milas’tan geçişi sırasında Üçyol Mevkii’nde Milaslı vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada vatandaşları selamlayarak, kısa bir konuşma yaptı.


Vatandaşlara hitaben esprili bir dille konuşan Genel Başkan Kılıçdaroğlu; “Yolu trafiğe kapatmışsınız. Dolayısıyla korsan bir gösteri yapıyorsunuz. Yakında hepinizi Silivri’ye götüreceğim” diyerek “Hepinizi seviyorum, saygıyla selamlıyorum Sizden istediğim sadece bir şey var. Ayın 31’inde sandığa gideceğiz. Demokrasimiz için, çocuklarımız için, vatanımız için, bayrağımız için Altıok’un altına mührümüzü basacağız. Anlaştık değil mi? Başta Belediye Başkanımız olmak üzere hizmet eden herkese ve sizlere yürekten teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milaslılara hitap etmesinin ardından Bodrum’a hareket etti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:03
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