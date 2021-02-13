CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kadir Topbaş mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.
Kadir Topbaş'ın vefatının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Kadir Topbaş’a vefatı nedeniyle Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.
Kadir Topbaş vefat etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisinin ardından yakalandığı organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede Hakk'a yürüdü.
Kadir Topbaş'ın ardından siyasilerden art arda taziye mesajı yayımlandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'dan taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yayımladığı taziye mesajında, "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Kadir Topbaş’a vefatı nedeniyle Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.