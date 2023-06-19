'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hayal kırıklığıdır!'

Zaten ülkede başka gündem yok ki. Ülke inanılmaz politize olmuş durumda. 13-14 yaşındaki çocuk siyaset ve ekonomi konuşuyor. Bu ülkeye cidden yazık. 2001 krizi öncesini hatırlıyorum. 25 yaşındaydım. Siyaseti hiç takip etmezdim. Ülkede 2001 krizi ve devalüasyon oldu, Dolar ve altın 1 gecede % 100 arttı. Bir anda kendimi sürekli televizyonda haber izlerken buldum. Ülke durumu n’olacak, bu krizden nasıl çıkılacak falan. Sonra Kemal Derviş geldi. O zamandan beri siyasetin içinden çıkamadım ve az önce dediğim gibi 13-14 yaşındaki çocuklar siyasetle iç içe. Bir an önce siyasi partiler yasasında değişiklik yapılıp 2 seçim art arda kaybedenin başkanlığı otomatik düşmeli maddesi eklenmeli. Bu madde olsa en azından gündemde Kılıçdaroğlu diye bir şey olmazdı...

Son birkaç gündür moda olmuş bir söz var. Twitter’da “CHP’li olmayanlar CHP ve Kılıçdaroğlu’nu eleştirmesin” diyenler görüyorum. CHP’liler seçim zamanı diğer partilerden oy istiyor ama. Seçim kazanmak için CHP oyları size yetiyorsa sorun yok, eğer “başka partililer CHP adını ağzına almasın” diyenler seçim zamanı sadece CHP’lilerden oy istesin. % 25 seçim kazanmalarına yetecek sanki. Bu mantıktan hareketle Ak Partili olmayanlar da Erdoğan’la ilgili de yorum, eleştiri yapmasın deme hakkı doğuyor.

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, “Kılıçdaroğlu bir ABD projesidir” demiş. Çok kısa bir video görmeyenlerin dinlemesini tavsiye ederim. Kılıçdaroğlu’nu eleştiriyoruz, çünkü 13 seçim art arda kaybetmiş, insanları defalarca hayal kırıklığına uğratmış, umutlarını öldürmüş Kılıçdaroğlu’nu istemiyoruz. İstifa etmesini bekliyoruz. Kılıçdaroğlu hayal kırıklığıdır. Sonraki seçimi de AK Parti’ye vermeden gitmeyecek.

Özgür Özel’in tutukluları ziyaret ettiği bir videosu dolaşıyor. Konuşmasına bakınca HDP eş başkanı konuşuyor gibi düşündüm.

Bir de seçimden çok önce bir mail attım sizlere. Muharrem İnce ikinci tura kalırsa seçimi kazanma şansı var ama Kılıçdaroğlu ile Erdoğan ikinci tura kalırsa Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu yutar demiştim. Keşke bir mucize olsa adaylıktan çekilmeyip ikinci tura kalsa idi. Benim gibi ikinci turda sandığa gitmeyen çok kişi sandığa gidip İnce’ye verirdi. İnce 2018’de (deprem, pandemi yokken dolar 7 TL iken ülkede bu denli ekonomik felaket yok iken) % 31 aldığını düşünürsek bu seçimde ülkede her olumsuzluğun olduğu dönemde neden % 50 üstüne çıkamasındı. Yine seçim öncesi Muharrem İnce adaylığı devam ederken sokak röportajında soruyorlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnsanlar “ikinci tura İnce ile Erdoğan kalırsa İnce’ye, ancak Erdoğan ile Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa Erdoğan’a vereceklerini söylüyorlardı. CHP seçmeni İnce’ye vermezdi demeyin çünkü CHP’lilerin çoğu Erdoğan karşısında terlik olsa terliğe oy vereceğini söyleyen insanlar, öyle diyorlar, her türlü verirlerdi...

Bu ülkede siyasi partiler yasası değişmez ise demokrasi hayaldir. Siyasi partiler yasası dedim de, parti lideri olup bu yasanın değişmesini tek isteyen lider Muharrem İnce. Çünkü adam ülkeyi kendinden önce düşünüyor ve “Genel başkan ile Cumhurbaşkanını adayını parti üyeler seçmeli, siyasi partiler yasası değişmeden bu ülkeye demokrasi gelmez, kendi demokrat olmayan ülkeye nasıl demokrasi getirecek” diyor. İnsan kınandığıyla denenmeden ölmezmiş, bu durumu yaşadık.

Kemal Kılıçdaroğlu, “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” Sorusuna “Hangi kanaldan geliyorsunuz” cevabını verdi. Eleştirdiklerinden bir farkı yok. Bir de cumhurbaşkanı olsa ne olurdu acaba?

Kemal Kılıçdaroğlu gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor. Helalleşme, kucaklaşma devri bitmiş, artık otokrat dedecik olmayı seçmiş. Kibrinden eleştiri kabul etmiyor. Eleştirdiğine dönüşen bir siyasi deha(!).