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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Burhaniye’de

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Burhaniye ilçesinde festivale katılacak.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:39
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Burhaniye’de

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Burhaniye ilçesinde festivale katılacak.


Bu yıl 30. kez yapılacak olan ve cuma günü başlayacak olan Burhaniye Ören Turizm Kültür ve sanat Festivalinin onur konuğu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Kılıçdaroğlu, festival açılışı öncesi Burhaniye Belediye BaşkanıAli Kemal Deveciler’i ziyaret edecek. Saat 16.30’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyeyi ziyareti ile başlayacak olan festival programında, Kılıçdaroğlu, saat 18.30’da İskele’de yapımı tamamlanan Demokrasi Parkı’nın açılışını yapacak. Açılış sonrasında ise 19.15’de Ören meydanında kurulan stantların vefestivalin kurdelesini kesecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, 19.30’da Ören meydanında vatandaşlara bir konuşma yapacak.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:39
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