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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bartın’da vatandaşlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın’da yaptığı konuşmada, “Birlikte bu memlekete huzuru getireceğiz.

25 Mart 2019 Pazartesi 22:16
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bartın’da vatandaşlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın’da yaptığı konuşmada, “Birlikte bu memlekete huzuru getireceğiz. Bütün insanları seveceğiz. Herkese saygı göstereceğiz. Yeni bir tarihi beraber yazacağız.” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın’da vatandaşlara seslendi. Kapalı Pazar yeri önünde kendisini bekleyen partililere konuşan Kılıçdaroğlu, “Bartın’a da baharın gelmesini istiyoruz. Birlikte bu memlekete huzuru getireceğiz. Bütün insanları seveceğiz. Herkese saygı göstereceğiz. Yeni bir tarihi beraber yazacağız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere vereceğiniz her oy dünyada yankılanacaktır. Bütün baskılara rağmen bütün antidemokratik uygulamalara rağmen Türkiye’de halk demokrasiden yana tavır aldı. Bu çok önemlidir. Demokrasiden yana tavır almak için Mehmet başkanı seçeceksiniz.” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Bay Kemal’ söylemine de değinen Kılıçdaroğlu, “Biliyorsunuz Erdoğan’ın temel bir konusu var. O da benim. Bay Kemal. Ben olmasam konuşacak konu da bulamayacak. Şunu da açık yüreklilikle ifade edeyim. Bay Kemal olmak kolay değildir. Bay Kemal olmak için namuslu adam olmak gerekir. Bay Kemal olmak için dürüst adam olmak lazım. Bay Kemal olmak için sabahın köründe oğluna telefon edip ‘Oğlum paraları sıfırladın mı’ dememek lazım. Bay Kemal olmak için her kuruşun hesabını millete vermek ve bu düşüncede olmak lazım. Bay Kemal olmak için kul hakkı yememek lazım. Kul hakkında saygılı olmak lazım.” diye konuştu.



Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından Bartın’daki belediye başkan adayları ile birlikte vatandaşları selamladı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:16
  1. doğa

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