CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'ahlaklı siyaset' nutuğu attı, Milli Gazete manşet yaptı

Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet eden CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhtarlarla yaptığı görüşmede 'ahlaklı siyaset' vurgusu yaparken Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete de Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine manşetten yer verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'ahlaklı siyaset' vurgusu

‘Armudun sapı üzümün çöpü’ siyaseti yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde vurguladığı ‘ahlaklı siyaset’ söylemlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde esnafla buluşmasında “Yeni bir siyaset, ahlaklı bir siyaset anlayışını bu coğrafyaya getirmek istiyoruz. Ama bunu biz tek başımıza yapamayız.” diyen Kılıçdaroğlu bugün muhtarlarla yaptığı görüşmede söylemlerini devam ettirdi.

Hükümetin yaptığı her şeye bir kulp takan Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset ve ahlaklı bir siyaset anlayışı getirmemiz lazım. Vatandaşına hesap vermekten korkmayan bir siyaset. Kul hakkına saygı gösteren bir siyaset lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çirkin söylemleri nedeniyle defalarca tazminat ödemek zorunda kalan ve muhalifliği Türkiye düşmanlığına çeviren Kılıçdaroğlu’nun bu söylemleri ise Milli Gazete’de yer buldu.

Milli Gazete Kılıçdaroğlu'nu manşetten gördü

Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete kendisinde olmayan özellikleri sıralayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ahlaklı siyaset’ ifadelerine manşetten yer verirken SP-CHP ittifakı nedeniyle Kılıçdaroğlu'na eleştiri yapmaktan çekiniyor.

Müslümanlara, başörtülülere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapan CHP'yi artık eleştirmekten kaçınan Milli Gazete, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini de manşetten görmeye devam ediyor.