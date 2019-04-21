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Seçim 2019 Sayfası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Konak’ta

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya, 31 Mart yerel seçimlerinde Konak Belediye Başkanı seçilen Abdül Batur’a bir tebrik ziyaretinde bulundu.

21 Nisan 2019 Pazar 11:45
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Konak’ta

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya, 31 Mart yerel seçimlerinde Konak Belediye Başkanı seçilen Abdül Batur’a bir tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Batur, son derece samimi bir ortamda geçen ziyarette Kaya’ya, Konak’ın geleceği için uygulamayı planladığı dönüşüm planlarını aktardı.



Başkan Batur, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’yı ve Kaya eşlik eden Ankara Çankaya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Işıkhan Güler’i Konak Belediye Başkanlığı makamında ağırladı. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediye Meclis üyeleri Hamit Mumcu ve Şamil Sinan An’ın da katıldığı ziyarette bir konuşma gerçekleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Konak Belediye Başkanı olarak seçilen Abdül Batur’u yeni görevinden dolayı tebrik ederken "Konak’ta güzel işlere imza atacağınızdan eminim" dedi.



"Göreve geldiğimiz belli olacak"


Konak belediyesi tarihindeki en yüksek oyu alarak göreve gelen Abdül Batur, ziyaret sırasında "Bu başarıyı ilçe örgütümle, partililerimizle ve bize inanan, ‘Birlikte Konak’ anlayışımıza destek veren Konaklılarla birlikte kazandık. Konak için yapacak çok işimiz var. En önemli çalışmamız Kentsel dönüşüm olacak. Konak’ın mimar gözüyle yeniden hayata döndürülmesine ihtiyaç var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Narlıdere’de hayata geçirdiğimiz başarılı kentsel dönüşüm çalışmalarını Konak’a uygulamamız için görevlendirdi. Bizde bu görevi layıkıyla yerine geçirmek için elimizden geleni yaparak Konak’ı hak ettiği noktaya getireceğiz. Bizim göreve geldiğimiz belli olacak. Bizi rekor oyla göreve getiren Konaklı hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 11:45
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