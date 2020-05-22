CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den İsrail'e tepki:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "İsrail-ABD ortaklığının, Filistin topraklarının geleceğine Filistinlileri yok sayarak karar vermeye çalışmaları kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’de yeni kurulan koalisyon hükümetinin, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği planı hayata geçirme yolunda uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı olarak attığı adımların, bölgesel ve küresel ölçekte istikrar ve barış çabalarına yaşamsal tehdit oluşturduğunu bildirdi.

İsrail'in, söz konusu plan çerçevesinde, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini İsrail toprağı olarak kabul etmek ve Ürdün Vadisi'ni ilhak etmek istediğinin altını çizen Çeviköz, şöyle devam etti:

"İsrail, bu yasa dışı ilhak ve işgal tehdidinden vazgeçmeli ve bu çabayı somutlaştıran adımları derhal durdurmalıdır. İsrail-ABD ortaklığının, Filistin topraklarının geleceğine Filistinlileri yok sayarak karar vermeye çalışmaları kabul edilemez. Bu yönde atılan adımlar, diğer bölge ülkelerini de soruna müdahil kılacak, bölgede bulunan Filistinlilerin zorunlu olarak göç etmesine neden olabilecek ve bir kıvılcım büyük bir çatışmanın başlamasına neden olacaktır."

Filistin'in, ABD ve İsrail'le yapılan anlaşmalardan çekileceğini açıklaması ve İran başta olmak üzere, bölge ülkelerinin İsrail’in yasa dışı işgal çabasına verdikleri tepkilerin sertleşmeye başlamasının, bölgenin geleceği için endişe verici olduğuna vurgu yapan Çeviköz, İsrail'in öncelikle BM'nin defalarca vurguladığı, 1967 savaşında işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik faaliyetlerine de son vermesi gerektiğini ifade etti.

CHP'nin, Filistin halkının yanında olduğunu ve bugüne kadar, İsrail-Filistin sorununa BM kararları çerçevesinde ve iki devlet esasına göre kalıcı bir çözüm bulunması için bütün ilgili taraflarla sonuç alıcı girişimler içinde olunmasını benimsediklerini aktaran Ünal Çeviköz, şunları kaydetti:

"Bu tutumumuzu, bundan sonra da devam ettireceğimizi vurguluyoruz. Son olarak, şu hususu da kamuoyumuzla paylaşmak isteriz: İktidar tarafgir bir Orta Doğu politikası izlemeseydi, İsrail’e yönelik olarak kamuoyu önünde başka, kapalı kapılar arkasında başka bir tutum takınmasaydı ve Türkiye bölgedeki bütün meşru aktörlerle yakın ilişkilerini muhafaza edebilseydi, İsrail’in Filistinlilerin topraklarını ve geleceğini tek taraflı olarak belirlemeye yönelik bu yasa dışı adımları böylesine cüretkar bir biçimde atması söz konusu olmayacak, Ankara, güvenilir bir ara bulucu olarak sorunlar büyümeden masadaki yerini alabilecekti. Bu nedenle iktidarı da İsrail’e yönelik olarak izlediği ikiyüzlü politikayı terk etmeye, Filistin halkının haklarını samimi olarak savunmaya ve tarafları masaya oturtacak etkin bir diplomasi izlemeye çağırıyoruz."