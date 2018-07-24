0553 313 94 23

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: Mesut Özil'e sahip çıkıyoruz

CHPGenel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ırkçı ve  ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu  Mesut Özil'e destek verdi.

24 Temmuz 2018 Salı 16:18
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: Mesut Özil'e sahip çıkıyoruz

CHPGenel Başkan YardımcısıÖztürk Yılmaz, CHP Ardahan İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada,  on gün sonra yeniden Ardahan'da olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yahudi ulus devlet yasasına değinen Yılmaz, İsrail'in başkentini  Kudüs'e taşımasının ardından çıkan kararın provokatif bir karar olduğunu  bildirdi.

Bunun kabul edilir bir durum olmadığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle  devam etti:

"Yasa ikinci bir provokatif adım. İsrail Yahudi halkının ülkesi olarak  tanımlanıyor. Yani Filistinlilere herhangi bir yer vermiyor. İki devletli çözümü  kökten sarsıyor. Bu şu anlama geliyor, İsrail Filistinlileri millet olarak  görmüyor, millet olarak tanımıyor. Gelecekleri ile ilgili kendi kaderlerini  belirleme hakkına saygı duymuyor."

Yılmaz, bu süreçte Arap ülkelerini de suçlayarak, "Bu duruma  gelinmesinin baş sebebi Arap ülkeleri arasındaki bölünmedir. ABD'deki yönetimin  tamamen İsrail'in bir kuklası haline dönüşmesinden kaynaklanıyor. İsrail Arap  ülkelerinin bazılarını yanına aldı, Filistin konusu ortada kaldı." ifadesini  kullandı.

Bölgedeki sorunların çözümünün Filistin sorunu ile ilişkili olduğunu  aktaran Yılmaz, CHP olarak her türlü çabayı devreye sokmaya hazır olduklarını,  ancak hükümetin Filistin konusunda somut adım atmadığını savundu.

"MESUT ÖZİL'E DE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Yılmaz, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in aldığı karara da  destek verdiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa'da siyasetçiler sorumsuz, Avrupa'da iç kamuoyuna oynuyorlar.  Yabancı düşmanlığı bir gelenek haline dönüşmüştür. Dışarıdaki Türkler sahipsiz  değildir, hiç kimse sahipsiz değildir. Bu konuda iktidar muhalefet olamaz. Yurt  dışında her ne suretle olursa olsun bu ülkeye inanan, bu ülkeyi vatan gören  dışarıda olan her kim varsa biz onun sahibiyiz, ona sahip çıkarız. Mesut Özil'e  de sahip çıkıyoruz. Umuyoruz ırkçı düşmanlığı son bulur."
 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:18
  1. Ardahan
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • YukselYuksel2 sa önce
    Bakın sizde bazen iyi olabiliyorsunuz aferim
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yunanistan'da büyük felaket! Ölü sayısı yükseldi
  1. Yunanistan'da büyük felaket! Ölü..
  2. Korkunç plan! Arkadaşıyla birlikte..
  3. Sınıf öğretmenliği 2018 taban puanı ve..
  4. Koltuğu sallanan Kılıçdaroğlu'ndan..
  5. CHP kurultaya mı gidiyor?
  6. Lozan Barış Antlaşması'nın 95...
  7. Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları..
  8. İmzalar toplandı! CHP kurultaya gidiyor
  9. İYİ Parti'de olaylar böyle başladı
  10. Pencerenizin önüne sirke dökerseniz...
  11. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
  12. Yunanistan'daki faciada yürek burkan..
  13. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
  14. HDP'li terörist çizmeyi aştı!..
  15. Lamborghini araçlarını geri çağıracak!
  16. Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda..
  17. İşlenmiş et zararlı mı?
  18. B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman..
  19. Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kadıköy..
  20. Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Askerlik süreci kısalıyor mu?
Askerlik süreci kısalıyor mu?
Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!