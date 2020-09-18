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Aktüel CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık: "Sağlık çalışanlarının haklı taleplerini destekliyoruz"
Aktüel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık: "Sağlık çalışanlarının haklı taleplerini destekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:52:08 -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık: "Sağlık çalışanlarının haklı taleplerini destekliyoruz"

BURSA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Sağlık çalışanlarının haklı taleplerini destekliyoruz. CHP olarak gerek komisyonlarda gerek Mecliste bu konuların takibini yapacağız. Sorunların çözülmesi için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Karabıyık, Kültürpark'ta düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının haklı bazı talepleri olduğunu söyledi.

Eğitimde, sağlıkta, sosyal güvelik ve güvenlikte kadronun önemine değinen Karabıyık, "Kovid-19 sürecinde özellikle bütün sağlık çalışanları, kendilerinin sağlıklarını hiçe sayarak ön planda bizler için mücadele verdiler ve bir savaşın önde giden neferleri oldular." diye konuştu.

Karabıyık, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının herkes tarafından alkışlandığını aktararak, "Sağlık çalışanlarının haklı taleplerini destekliyoruz. CHP olarak gerek komisyonlarda gerek Mecliste bu konuların takibini yapacağız. Sorunların çözülmesi için çaba sarf edeceğiz. Onlara kulak vermemiz, onların taleplerini dile getirip takipçisi olmamız önemli." ifadesini kullandı.

Daha sonra Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şube Başkanı İrfan Açık, sendikalarının sağlık çalışanlarıyla ilgili hazırladığı kanun teklifine ilişkin topladıkları imzaları Karabıyık'a teslim etti.

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