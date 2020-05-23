CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan Ramazan Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ramazan Bayramı'nın gençlerin işsizlik, çocukların gelecek kaygısı yaşamadığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının son bulduğu günler getirmesini dileyerek vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, dostluk ve kardeşliğin yaygınlaştığı, umutların yeşerdiği bayram tadında günlerin özlemi içinde olduklarını kaydetti.

Türkiye'de asıl bayramın, barışın, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu, tarafsız ve bağımsız adaletin işlediği zaman kutlanacağını ifade eden Ağbaba, "Son günlerde yaşanan gelişmelere bakınca çok net bir şekilde görülüyor ki bu topraklara adalet gelmezse hiçbir bayram ağız tadıyla kutlanamayacak. Farklı düşünen, konuşan, yazan her kişinin kendisini özgürce ifade edebildiği, insanların haksız ve hukuksuz gözaltına alınmadığı, yargılanmadığı, tutuklanmadığı, adaletin kişilere göre değil, toplumun tamamına eşit yaklaşabildiği bir ülke, en önemli önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP olarak 82 milyonun hayali olan adil, özgür, mutlu ve huzurlu bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı'nın üreticilerin emeklerinin karşılığını ve tüm çalışanların insanca yaşayabilecekleri ücret aldığı, gençlerin işsizlik, çocukların gelecek kaygısı yaşamadığı, açlık ve yoksulluğun sona erdiği, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının son bulduğu günler getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."