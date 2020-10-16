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Aktüel CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan işsizlik değerlendirmesi
Aktüel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan işsizlik değerlendirmesi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:30:17 -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan işsizlik değerlendirmesi

KIRIKKALE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şu anda Türkiye'nin en önemli beka meselesinin işsizlik olduğunu söyledi.

Ağbaba, Kırıkkale'de esnaf ziyaretinin ardından Hüseyin Kahya Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gündeminin yoğun olduğunu ve her gün yeni biriyle uyandıklarını kaydetti.

Türkiye'nin değişmeyen en temel meselelerinden ve çözülmesi gereken sorunlarından birinin esnaf meselesi olduğunu savunan Ağbaba, şunları belirtti:

"Esnaf, sadece o ilde alışveriş yapılan iş yerleri değildir. Bizim kültürümüzde esnafın yeri çok daha farklıdır. Eğer çalışıyorsanız okuldan evine gelen öğrencinin anahtarını bakkala bırakırsınız. Ekmek alacaksanız maaşınızı alıncaya veya paranız oluncaya kadar o mahallenin esnafından alışveriş yaparsınız. Dolayısıyla esnaf, bizim ülkemizin hayatta kalmasını sağlayan kurumlardan birisidir. Zaman zaman beka meselesi diye konuşulur. Şu anda Türkiye'nin en önemli beka meselesi işsizliktir, esnafımızın derdi ve sorunudur. O nedenle bu sorunların çözülmesi gerekiyor."

Ağbaba, bütün yoksulların, mağdurların, mazlumların Türkiye'de sesi olduklarını ve bundan sonrada olmaya devam edeceklerini aktardı.

Hiçbir esnafın, işsizin, vatandaşın kendisini yok saymaması gerektiğini, onların sesinin kendileri olduğunu belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz taşeron meselesini Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirdi ve sorunların çözülmesi için uğraştı. Onların sorunlarını takip ettik ve çözülmesi için uğraştık. Taşeronun kadro almasını sağladık. Muhalefet sadece burada konuşmaz. Bugün muhalefetiz, iktidara geldiğimizde de çözüm önerilerini söyleriz ve çözülmesi için uğraşırız. Bizi duyan esnafımız bilsin ki onların derdi bizim derdimizdir, sorunu bizim sorunumuzdur. Bu sorunları çözmek de boynumuzun borcudur."

Ağbaba'ya CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ da eşlik etti.

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