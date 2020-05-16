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CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım hakkında karar

Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine saldıran CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 21:28:00 - 2020-05-16 21:33:35
CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım hakkında karar

Adana'da, Vefa Sosyal Destek ekibi, Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla yardım dağıtırken saldırıya uğradı. Saldırganlardan birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu ortaya çıktı.

Kaymakam ve koruma polisinin uyarılarına rağmen şüpheli şahıslar hakarete devam edip koruma polisine yumrukla saldırdı. Saldırganlar gözaltına alındı. Dün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü savcılık tarafından sorgulandıktan sonra, Eren Yıldırım ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine Yıldırım yeniden gözaltına alındı.

Tutuklama kararı

Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Yıldırım hakkında mahkeme “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan tutuklama kararı verdi. Mahkeme kararında Yıldırım’ın koronavirüs salgını sırasında yardımları engellemeye çalıştığını bildirerek, “Şüphelinin Yüreğir Kaymakamı ve Kaymakam korumasının üzerine yürüdüğüne dair tanık beyanı dikkate alındığında şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesini varlığını gösteren somut delillerin bulunması…” ifadelerine yer verdi ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına hükmetti.

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