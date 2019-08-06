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CHP, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona karşı çıktı!

TSK, Fırat'ın doğusunda YPG terörünü yok etmeye hazırlanırken CHP, operasyon dışında başka alternatiflerin olduğunu belirterek "barışçı" bir diyalogla sorunu çözülmesi gerektiğini söyledi.

06 Ağustos 2019 Salı 19:11
CHP, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona karşı çıktı!

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ünal Çeviköz, hükümetin Suriye politikasını eleştirdi ve bu konuda olumlu adımların atılması gerektiğini söyledi.

Astana ve Soçi zirvelerinde alınan kararların yerine getirilmediğini söyleyen Çeviköz, "İdlib’de herhangi bir çatışmanın Birleşmiş Milletler'e göre 3 milyonun üzerinde sığınmacının Türkiye’ye akın etmesine yol açacağı ileri sürülmektedir” dedi.

"Diyaloğun önemini vurguluyoruz"

CHP'li Çeviköz, Suriye’nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan ‘güvenli bölge’ye yönelik ABD’li askeri yetkililer ile yapılan görüşmeleri önemsediklerini kaydederek, “Bu görüşmeleri önemsiyoruz ve bu görüşmelerden mutlaka bir sonuç alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Sonuç alınana kadar da diyaloğun ve görüşmelerin önemini özellikle vurguluyoruz.” diye konuştu.

"Sorunun çözümü için alternatifler var"

Çeviköz, “Fırat’ın doğusu konusu Türkiye’nin güvenliği meselesidir, bunu elbette kabul ediyoruz. Ancak, Fırat’ın doğusu ile ilgili sorunun çözümü için alternatifler olduğunu ve bu alternatiflerin başında da barışçı yaklaşımın ve diyaloğun geldiğini düşünüyoruz. CHP’nin sorunlara yaklaşımı daima barışçıldır. Atatürk’ten ilham aldığımızı özellikle vurgulamak isterim.” diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 19:11
  1. Ünal Çeviköz
  2. Suriye
  3. CHP
  4. Fırat'ın doğusuna operasyon

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