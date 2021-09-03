CHP FETö’ye, HDP Öcalan’a söz verdi: İttifakla iktidara geldiğimizde...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı skandal bir açıklamayla, OHAL Komisyonu’nu kaldıracaklarını belirterek, KHK ile kamudan ihraç edilenlere göreve iade sözü vermişti. Açıklamalarını Nevşehir’de yineledi.

CHP, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere destek vermeye devam ediyor. Çeşitli programlara katılmak üzere bugün Nevşehir’e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile ilişiği olanlara yönelik düzenlenen KHK ile görevden alınanlar için yeni açıklamalarda bulundu. Bir kadının, oğlunun FETÖ’den dolayı işten atıldığını ve 6 aydır herhangi bir işe giremediğini iddia etmesi üzerine, konuyu değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Söz verdim, dosyasında hiçbir şeyi yoksa hepsini görevlerine iade edeceğim” diyerek skandal ifadeler kullandı.

‘Lağvedilmeli’ açıklamalarında bulunmuşlardı

CHP bir süredir kamudan KHK ile ihraç edilenlerle bir araya gelinen toplantılar düzenliyor. İlk toplantılarını yaptığı İzmir, Adana ve İstanbul’da CHP’li isimler OHAL Komisyonu için ‘lağvedilmeli’ açıklamalarında bulunuyordu.

HDP’li Buldan’dan ‘ittifak’ çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van’da yaptığı bir konuşmada, muhalefete ‘ittifak’ çağrısında bulundu. Buldan, kurulacak ‘barış ittifakı’ ile terör elebaşı Öcalan’a tecridin kalkacağını, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak’ın hapisten çıkacağını söyledi. Türkiye’de bir ‘Kürt Sorunu’ olduğunu öne süren Buldan, çözümün tek yolunun bir ‘Barış İttifakı’ kurulması olduğunu vurguladı. Buldan, “Muhalefete, aydınlara, akademisyenlere ve vicdanlı olan herkese çağrı yapıyorum” dedi. Anayasa Mahkemesi, HDP kapatılması istemiyle açılan davada partinin savunma için ek süre talebini kabul etti. HDP’ye savunması için 90 gün ek süre verildi.