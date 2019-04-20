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CHP, FETÖ’nün melcesi oldu!

Kapatılan FETÖ medyası için yas tutan Kılıçdaroğlu’nun, hakkında FETÖ bağlantısı ile ilgili iddialar bulunan Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay’a da sahip çıkması tepki gördü.

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:41
CHP, FETÖ’nün melcesi oldu!

 yeniakit.com.tr  Ankara FETÖ medyasının kapatılmaması için olağanüstü gayret sarf eden, kapatıldıktan sonra ise yas tutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile bağlantılı olduğu yönünde hakkında çok sayıda iddia bulunan Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay’a da sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğal olarak tüm terör örgütlerini dışında tuttuğu “Türkiye İttifakı” tanımını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye ittifakı sağlanacaksa bütün alanlarda sağlanmalı” diyerek Sözcü gazetesinin de bu ittifak içinde olması gerektiğini savundu.

“FETÖ medyasını da Türkiye İttifakı içine sokmak isterdi”

yeniakit.com.tr’ye konuşan Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, “Zaman gazetesi, Bugün gazetesi, Samanyolu Televizyonu ve Bugün Televizyonunun son günlerinde ‘Türkiye ittifakı’ tanımlaması yapılsaydı, Sayın Kılıçdaroğlu bunları da Türkiye İttifakı’nın içine sokmak isterdi.” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun FETÖ organizasyonu olan kaset hadisesi ile meskur yerde oturmakta olduğunu hatırlatan Cemal Toptancı, “Dolayısıyla kendisinin FETÖ’ye vefa borcu vardır. Vefa borcunun ötesinde FETÖ’nün vesayeti altına girmiştir. Binaenaleyh Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün talimatları dışında hareket etmesi mümkün değildir.” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu bir esirdir”

Kılıçdaroğlunun Sözcü gazetesini, Oda TV’yi, Cumhuriyet gazetesini, Fox TV’yi sahiplenmesi bir borcun gereğidir.” diyen Toptancı, “Kalkıp milli ve yerli duruşa ve düşüncelere sahip olan basını sahiplenecek, onların arkasında duracak değil ya. Kılıçdaroğlu bu ülkenin bütünlüğü için değil, bu ülkenin dağılması için projelendirilmiş siyasetçidir. Bu ülkenin bütünlüğünü ve birliğini muhafaza etmek için değil, bilakis bu ülkenin dağılması ve bölünmesi fikrinde rol üstlenmiş bir esirdir.” ifadelerini kullandı.

“CHP, FETÖ’nün sığınağı haline geldi”

Değerlendirmelerini siyaset sosyolojisi açısından yaptığını vurgulayan Cemal Toptancı, CHP’nin FETÖ’nün Türkiye’deki melcesi konumuna geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Göreve geldiği 2010 tarihinden bugüne kadar yalanları, iftiraları, ürettiği siyaset, FETÖ halet-i ruhiyesini yansıtıyor. FETÖ de yalan söylüyor, iftira atıyor, algı oluşturmaya yönelik entrikalar çeviriyor. Kılıçdaoğlu’nun Türkiye’nin bütünlüğü aleyhinde olan gerek Sözcü gazetesinin, gerek Oda TV’nin, gerek Cumhuriyet gazetesinin ve gerekse Fox TV’nin yanında duruşunun sebebi bundan ibarettir. Biz onun durduğu safı yadırgamıyoruz çünkü ona verilen vazifesinin gereğini yapıyor. Kılıçdaroğlu ile ilgili FETÖ’nün elinde Allah bilir ne kozlar vardır. Bu yüzden FETÖ’ye karşı Kılıçdaroğlu’nun eli kolu bağlıdır. FETÖ ne derse onu yapmak zorundadır. Kılıçdaroğlu’nu, Türk siyasetinde bir ana muhalefet lideri olarak değil, devlet aleyhine çalışan terör örgütlerinin esir aldığı bir portre olarak görüyorum. Allah milletimize dürüst, vatansever muhalefet liderleri nasip etsin.” 

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:41
  1. Ankara
  2. CHP
  3. FETÖ
  4. melce
  5. Sözcü
  6. Burak Akbay
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  8. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  9. Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı

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