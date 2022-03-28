CHP, FETÖ'cü Adil Öksüz'ü savunma bakanı mı yapacak?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Devletimizin askerimizle önce bir helalleşmesi lazım" sözlerinin "Darbeci askerlerin affedilmeleri ve salıverilmeleri gerekiyor!" anlamı taşıdığını belirten Engin Ardıç, olası bir Millet İttifakı iktidarında, duvar dibinde donla oturan FETÖ'cülerin kuvvet komutanlıklarına, Adil Öksüz'ün de savunma bakanlığına getirilebileceğini ifade etti. İşte Sabah gazetesindeki o bomba yazı:

"Bakınız Kemal Bey ne diyor:

"Devletimizin askerimizle önce bir helalleşmesi lazım."

Nasıl olacakmış bu? Bir devlet kendi kurumuyla nasıl helalleşir? Arası mı bozuktu?

Sivil bürokrasiyi de öpsünler, tapu müdürlerine çimcirik atsınlar, muhtarlara antinikuntini...

Kemal Bey ne demek istiyor?

Türkçe'ye çevirelim:

"Darbeci askerlerin affedilmeleri ve salıverilmeleri gerekiyor!"

Halka ateş açıp 250 kişi öldürenler koyuverilsin...

Yunan ordusunun bile yapmadığını yapıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atanlar öpülsünler...

Başkanlık konutuna bomba atanlar zaten sütten çıkmış ak kaşık, orada Tayyip oturduğuna göre(!) Darbeye kalkışmak suç sayılsın ama "bizim işimize gelen" darbe girişimi hoşgörülsün...

Ömer Halisdemir'in üstüne üç şarjör boşaltanın maaşına zam yapılsın...

Duvar dibinde donla oturan o herifleri de kuvvet komutanlıklarına getirelim hatta...

Dayaktan ağzı burnu dağılan da genelkurmaya...

Adil Öksüz savunma bakanı.

***

Aileleri de büyük acılar çekmiş...

İnsan eşine bir sorar değil mi, ne dersin, darbe yapayım mı hanım? O kadıncağıza da yazık değil midir?

Bunları demek istiyor.

Bunlara sevgi ve hoşgörüyle yaklaşmak gerekiyormuş.

Niçin? Yoksa FETÖ örgütüne bir "gönül borcu" mu var?

Yoksa dilden yanaktan öte ortada bir "mutabakat" mı var?

Kemal Bey söz veriyor: "Bu acıları çektirenlerin burunlarından fitil fitil getireceğiz." Darbe girişimine karşı çıkmış olanların hepsi kodese...

Hatta şehitler de mezarlarından çıkarılıp belediye çöplüğüne...

Yaralıların protezleri geri alınsın, topallaya topallaya gezsinler... Nerede?

Hapisane avlusunda tabii. Karşı koyma suçundan yatacaklar...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün adı "Atatürkçü Darbe Köprüsü"...

Zaten birinci köprü Atatürk-1, ikinci köprü Atatürk-2, üçüncü köprü Atatürk-3...

Çanakkale köprüsü yeşil alan...

Fetullah'ın adı Kemal Gülen!

***

Gülüyorsunuz ama, yutacak keriz o kadar çok çıkar ki şaşarsınız.

Hele kendini solcu sananlar..."