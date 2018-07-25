CHP fena karıştı! İl başkanları Ankara'da toplanıyor
CHP'de, olağanüstü kurultay için imza toplayan muhalefet cephesinin kurultay için gerekli imza sayısına ulaşıldığını açıklamasından sonra, parti içi tartışmalar zirveye çıktı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:16
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren il başkanları yarın Ankara'da toplanma kararı aldı. CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener'in davetiyle, saat 11.00'de Ankara İl Başkanlığı binasında, gerçekleştirilecek basın açıklamasına 60 civarında il başkanının katılmasının beklendiği bildirildi. İl başkanlarının basın açıklaması yaparak, kurultay tartışmalarının partiyle zarar verdiğini ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını açıklayacağı bildirildi. CHP'li milletvekillerinin de Kılıçdaroğlu'na destek amacıyla bir deklarasyon yayımlamasının planlandığı öğrenildi.
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