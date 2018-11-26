CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz: Yapan yaptığıyla utanır

İsmail Uğur Ankara



CHP’den ihracı ile ilgili soruları da cevaplayan Öztürk Yılmaz, “Gerekçeli karar çıktıktan sonra gerekli adımları atacağız. Siyaseten kimseye bir kırgınlığım yok. Yapan yaptığıyla utanır. Biz aynı yerde duruyoruz. Bizim duruşumuz belli. Dolayısıyla yanlış hesap Bağdat’tan döner. Bu konuda da söylenilenler söylenmiştir.” dedi.

Yanlış hesap Bağdat’tan döner

CHP’den ihracıyla ilgili soruyu cevaplayan Öztürk Yılmaz, “Biliyorsunuz benim ihracım söz konusu oldu. Daha henüz gerekçeli karar elime ulaşmış değil. Bu gerekçeli karardan sonra da hukuki bir süreç başlatacağımızı açıklamıştık. Bu gerekçeli karar çıktıktan sonra bunu inceleyeceğiz ve ona göre gerekli adımları atmış olacağız. Siyaseten kimseye bir kırgınlığım yok. Yapan yaptığıyla utanır. Biz aynı yerde duruyoruz. Bizim duruşumuz belli. Hayata bakışımız belli. İnsanlarımıza ve ülkemize bakışımız, yurt sevgimiz belli. Biz insanların ne yaptığına değil bizim Türkiye’ye nasıl baktığımıza odaklanmış durumdayız. Dolayısıyla yanlış hesap Bağdat’tan döner. Bu konuda da söylenilenler söylenmiştir. Bundan sonra da süreci takip etmek gerekiyor.” diye konuştu.

Yerel seçimlerin tarihi 5 yıl önceden belliydi

Yılmaz, CHP’nin yerel seçim çalışmalarıyla ilgili bir soruyu da şöyle cevapladı: “Umarım kazanırlar. Umarım başarılı olurlar. Ancak yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı 5 yıl önceden belliydi. Hala aday arayışının sürdüğünü görüyoruz. Türkiye’de benim mezun olduğum Ortadoğu Teknik Üniversitesinde bile şehircilikten anlayan, yeni şehircilik konseptini geliştirebilecek gerçek manada Avrupai bir şehircilik örneklerini sergileyebilecek onlarca insan bulunabilirdi. Bu kadar söyleyim.”