CHP eski Milletvekili Öztürk Yılmaz: Yapan yaptığıyla utanır

İSMAİL UĞUR / ANKARA - CHP’den ihracı ile ilgili soruları da cevaplayan Öztürk Yılmaz, “Gerekçeli karar çıktıktan sonra gerekli adımları atacağız. Siyaseten kimseye bir kırgınlığım yok. Yapan yaptığıyla utanır. Biz aynı yerde duruyoruz. Bizim duruşumuz belli. Dolayısıyla yanlış hesap Bağdat’tan döner. Bu konuda da söylenilenler söylenmiştir.” dedi.



Yanlış Hesap Bağdat’tan Döner

CHP’den ihracıyla ilgili soruyu cevaplayan Öztürk Yılmaz, “Biliyorsunuz benim ihracım söz konusu oldu. Daha henüz gerekçeli karar elime ulaşmış değil. Bu gerekçeli karardan sonra da hukuki bir süreç başlatacağımızı açıklamıştık. Bu gerekçeli karar çıktıktan sonra bunu inceleyeceğiz ve ona göre gerekli adımları atmış olacağız. Siyaseten kimseye bir kırgınlığım yok. Yapan yaptığıyla utanır. Biz aynı yerde duruyoruz. Bizim duruşumuz belli. Hayata bakışımız belli. İnsanlarımıza ve ülkemize bakışımız, yurt sevgimiz belli. Biz insanların ne yaptığına değil bizim Türkiye’ye nasıl baktığımıza odaklanmış durumdayız. Dolayısıyla yanlış hesap Bağdat’tan döner. Bu konuda da söylenilenler söylenmiştir. Bundan sonra da süreci takip etmek gerekiyor.” diye konuştu.



Yerel Seçimlerin Tarihi 5 Yıl Önceden Belliydi

Yılmaz, CHP’nin yerel seçim çalışmalarıyla ilgili bir soruyu da şöyle cevapladı: “Umarım kazanırlar. Umarım başarılı olurlar. Ancak yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı 5 yıl önceden belliydi. Hala aday arayışının sürdüğünü görüyoruz. Türkiye’de benim mezun olduğum Ortadoğu Teknik Üniversitesinde bile şehircilikten anlayan, yeni şehircilik konseptini geliştirebilecek gerçek manada Avrupai bir şehircilik örneklerini sergileyebilecek onlarca insan bulunabilirdi. Bu kadar söyleyim.”

Kriz Dönemlerinde Vergiler İndirilir

Hükümetin ekonomi yönetimini eleştiren Yılmaz, “Kriz dönemlerinde vergiler indirilir. Ekonominin canlanması için borç ertelemelerinin yapılması lazım. Kredi kullanımının kolaylaştırılması lazım. Ayrıca üretim ve ihracat artışının sağlanması lazım. Biz bu gidişle 2002 koşullarının bile gerisine düşeceğiz. Çünkü 2002’de en azından kriz vardı ama satılabilecek özelleştirme kapsamında bazı işletmeler vardı. Bugün onların hepsi de satılmış, tüketilmiş durumda. Şunu da ifade etmek istiyorum; Türk toplumu borçlu, umutsuz, mutsuz ve gelecek kaygısı yaşıyor. Türkiye’de geçen yıl 28 bin aile İngiltere’ye göç etmiş. Türkiye’deki siyasi yapı, ekonomik kriz ve diğer şeyler bu göçü tetikliyor. Bizim üretime dönük yeni şeyler söylememiz lazım. Yeni bir üretim modeliyle toplumun karşısına çıkıp yeniden güven kazanmak lazım. ‘Efendim dışarıdan kaynaklanıyor, dışarısı bunu tetikliyor’ deniyor. Bunlar doğru olabilir ama demek ki sizin ekonomik bünyeniz zayıf olduğu için bütün bunlar başımıza geliyor.



ABD’nin Amacı Türkiye’yi Çevrelemek

ABD Savunma Bakanlığının Suriye ile ilgili açıklamasını da değerlendiren Yılmaz, “ABD Savunma Bakanı Fırat’ın doğusunda, Türkiye sınırının hemen altında güneyinde gözlem noktaları kurulacağını belirtti. Bu esasen sanki orada bir NATO müttefikine karşı olabilecek bir tehdidin önlemek amacıyla yapılmış gibi sunulsa da asıl amacı Türkiye’den o bölgeye dönük Fırat kalkanı benzeri bir operasyonun engellenmesi amacı taşımaktadır. ABD daha önce Irak’ta Dicle’nin doğusunda şimdi ise Suriye’de Fırat’ın doğusunda bir operasyon yapmaktadır. Bunun Suriye’nin toprak bütünlüğünü parçalayacağını ve Suriye’de yeni bir dinamik çıkaracağını ve bölgeye dönük müdahaleyi imkansızlaştıracağını veya zorlaştıracağını belirtmek isteriz. ABD’nin bu stratejisi böyle bir yapı oluşturarak Irak’ta ve Suriye’de hem İran’ın çevrelenmesi hem Türkiye’nin çevrelenmesi hem de Şam’ın ve Bağdat’ın kontrol altına alınması amacıyla yapılmaktadır.” şeklinde konuştu.



Karadeniz’de Çatışma Riski Var

Rusya ile Ukrayna arasında yeniden tırmanan gerginlikle ilgili de değerlendirmeler yapan Yılmaz, şunları söyledi: “Genel bir küresel bakış açısıyla baktığımızda, Rusya’nın Ortadoğu’ya fazlaca karıştığını gören bazı çevrelerin Rusya’nın dibinde bir krizi tetikleyerek Rusya’yı tekrar kendi alanına çekme girişimi olarak da görebiliriz bunu. Bugün konu Güvenlik Konseyi’ne gelecektir. Rusya bu konseyin üyesidir. Muhtemelen tansiyonun düşürülmesi konusunda bazı ifadeler kullanılabileceğini tahmin ediyorum. Umuyoruz Karadeniz’de böyle bir ihtilaf bir çatışma riskine dönüşmeden suhuletle halledilmiş olur. Sorun devam ettiği müddetçe, yani Kırım’ın statüsü Doğu Donetsk bölgesindeki Rus işgali devam ettiği sürece ve Ukrayna’daki yönetimin bunu gündemde tutma iradesi sürdüğü müddetçe bu krizin zaman zaman devam edeceğini de söylemek istiyorum. Bizim için önemli olan Karadeniz’deki çatışma riskinin ortadan kaldırılmasıdır.”

