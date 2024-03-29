CHP Eş Genel Başkanı, özüne döndü! Özel’den tek parti ağzı...

Buğra Kardan İstanbul

İlkesiz ve ahlâksız yedili koalisyonu tekrar inşa edemeyen CHP’de stres hakim. Yerel seçimler arefesinde PKK’nın siyasi kolu DEM’le ittifak yapma adına Türkiye düşmanı operacının elini öpecek kadar küçülen emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’i yıkım koalisyonuna dahil edemediği İYİ Parti’nin adayları terletiyor. Seçimlerde yenilmekten Özel’in uykuları kaçıyor. Nevri dönen Özel, rakip belediye başkan adaylarına dahi yüklenmeye başladı. Özel, İYİ Parti’nin Edirne Belediye Başkan adayı Hamdi Sedefçi’nin CHP’nin oylarını bölmek için aday olduğunu savunarak, “Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Laf atma, şantaj, tehdit

Özel, İYİ Parti’nin Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez’e de verdi veriştirdi. Özgür Özel, Çömez’i “Ben bir meydana gelip miting yapacağım, sen de gidip ananın evine pankart astırıp protesto yapacaksın. Yazıklar olsun” cümleleriyle hedef aldı. Özel, CHP’den istifa edip bağımsız Sarıyer Belediye Başkan adayı olan Şükrü Genç’e ise “Bugün yarın açıklamanı yapıp çekilirsen 1 Nisan’da gelir, rozetini kendim takarım. Yok, şimdi çekilmedin. Kusura bakma, affedemeyiz” diye seslendi. Özel’in rakip belediye başkan adaylarına çirkin lafları, şantaj ve tehditvari sözleri öfkeyle karşılandı.

Şaşkın ördek gibi

Akit’e konuşan yazar Ekrem Kızıltaş, CHP’de panik havası olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Bu panik, 31 Mart’ta alınacak yenilgiden ileri geliyor. Özel, acemi. Bu strese dayanamıyor. İstanbul’da, Ankara’da, Hatay’da, Antalya’da, Ege ve Trakya illerinde mağlûp olacağını anladığından İYİ Partililere laf atıyor. Vakti de kalmadı. Bu nedenle ayarı kaçtı. Zannediyorum, CHP örgütlerine ‘Elimden geleni yaptım’ iletisini vermeyi amaçlıyor. İstanbul’un, Sarıyer’in, Küçükçekmece’nin gidecek olması kaygısının Özel’i sarstığını görüyoruz. Özel, şu anda şaşkın ördek gibi oraya buraya saldırıyor. “

31 Mart Özel’in de sonu olacak

Siyasiler de tek parti döneminin dilini terk etmeyen Özel’in rakip belediye başkan adaylarına tehdit yağdırmasının talihsizlik olduğunu vurguladı. Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, şu görüşleri paylaştı: CHP, 14 ve 28 Mayıs’a kadar İYİ Parti’yle her alanda masalar ve kürsüler kuruyordu. Ülke yönetimini almak için sabah akşam Meral Hanım’a ve yol arkadaşlarına güzellemelerde bulunuyordu. CHP’nin nöbetçi ve geçici Genel Başkanı olduğunu düşündüğümüz Sayın Özgür Özel ne hikmetse bir aydır yenilgiye uğrayacağını anladığından İYİ Parti’ye saldırıyor. Özellikle CHP’nin kalesi olarak adlandırılan Ege ve Trakya illerinde İYİ Parti adaylarının anketlerde birinci çıkması emanetçi Özel’i çileden çıkarmış. Vatandaş, bu muhalefet anlayışından da, CHP’nin tek parti dönemini andıran bu kirli ve sinirli dilinden, bu kargaşa siyasetinden de bıktı. 31 Mart akşamı CHP’nin emanetçi başkanının da son gecesi olacak gibi gözüküyor.”

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