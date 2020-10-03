  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya CHP Enver Ayser'i sattı
Medya

CHP Enver Ayser'i sattı

Hükümeti eleştirmek için sürekli provokasyon peşinde koşan gazeteci Enver Aysever dün Halk TV'den kovuldu. Kovulması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aysever, kendisini arayanlara teşekkür ederek yıllardır hizmet ettiği CHP'den sadece bir kişinin aradığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 12:14:00 - 2020-10-03 12:41:11
CHP Enver Ayser'i sattı

CHP'nin yayın organı Halk TV'de 'Ayrıntılar' programının sunuculuğunu yapan Enver Aysever, dün Halk TV'den kovuldu. Halk TV'de yaptığı programda hükümeti eleştirmek için her türlü provokasyona imza atan Aysever, bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Aysever, dün yaptığı paylaşımda "Az önce @halktvcomtr yönetimi tarafından kurumla ilişkimin kesildiği tarafıma bildirildi. Görev yapan arkadaşlara başarı dilerim. İzleyici dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"CHP'den bir kişi aradı"

Aysever, bugün ise sosyal medyadan çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Halk TV'den kovulması sonrası kendisini birçok insanın aradığını söyleyen Aysever, CHP'nin adeta kendisini sattığını belirtti. Aysever yaptığı paylaşımda, "Dünden bu yana arayan, soran herkese teşekkür ederim. Meslekten arayanlara özellikle teşekkür ederim. @halktvcomtr içinden arayan ekran yüzü iki genç arkadaşa da teşekkür ederim. İşin matrak yanı @herkesicinCHP’den sadece bir kişi aradı" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Millet

Allah ile savaşanları, o yerin dibine batırır, beter ol mezhepçi pis cahil
  • Yanıtla

adnan

halk tv'de devamlılık için kriter her programda yalan ve hakaret üretmek bunu bir programda ihmal edersen hemen kapının dışındasın.Ama personele hak vermek lazım artık üretecek yalan kalmadı n?e yapsın enver derhal işe iade davası açmalı yalan üretemedim savunması ile işe iadesi kaçınılmaz olur.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler
Dünya

Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Gürcistan'dan gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Gürcist..
Dünyaya duyurdular: Bombardıman başladı
Dünya

Dünyaya duyurdular: Bombardıman başladı

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'a yoğun bombardımana tuttuğu duyuruldu.

Dikkat! Altın için bomba iddia
Ekonomi

Dikkat! Altın için bomba iddia

Ünlü analist Hubert Moolman, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay