  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MİT etkisiz hale getirdi! Terör örgütüne büyük darbe

Şiir gazetede sahibi İsviçre’de! Mustafa Kemal yaşasa bunlara da ’Dalkavuklar’ derdi

Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

Türkiye yeni silahı Barbaros'u oraya konuşlandıracak! ABD ve Yunanistan işte bunu beklemiyordu

Meclis yetkilileri şaşkına döndü! Osman Yüksel Serdengeçti'nin kravat anısı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine geçecek isim belli oldu

Çoğumuz bu rahatsızlıktan muzdarip: Oysa nedeni belliymiş... Eşle, işle uyumsuzluk bu hastalığı tetikliyor

Simpsonlar'ın yeni tahmini dünya gündemini altüst etti! Maalesef yeni salgın

Rus savaş gemileri vuruldu
Ekonomi CHP, emeklilere 5 bin lira ödemesini AYM'ye taşıyacak
Ekonomi

CHP, emeklilere 5 bin lira ödemesini AYM'ye taşıyacak

Yeniakit Publisher
2023-11-10 19:43:00 -
CHP, emeklilere 5 bin lira ödemesini AYM'ye taşıyacak

CHP, 7464 sayılı Kanun kapsamında emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyi Anayasa Mahkemesine taşımaya hazırlanıyor.

CHP, çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM karşısındaki Ahlatlıbel Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeden çalışan emeklilerin yararlanamayacağını söyledi.

"5 bin lira yetersiz"

Bütçe yetersizliği nedeniyle emekliye para verilemediği iddialarını hatırlatan Günaydın, emeklileri bu açlık sınırının altında yaşama mahkum etmenin açıkça zulüm olduğu değerlendirmesinde bulundu. Emeklilere ödenecek 5 bin liranın yetersiz olduğunu söyleyen Günaydın, çalışan emekliye bir ödeme yapılmamasının ise insan haklarına aykırı bir uygulama olduğunu savundu.

AYM'ye götürecekler

CHP olarak bu yasa TBMM'den geçerken her türlü muhalefeti yaptıklarını söyleyen Günaydın, 7464 sayılı kanunda yer alan ilgili düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını kaydetti. Açıklamanın ardından Günaydın, Anayasa Mahkemesine iptal dilekçesini sundu.

Emekli maaşına zam formülü o rakam ortaya çıktı: En düşük ne kadar olacak? Yetkililer tarafından ek ödemeli zam tablosu...
Emekli maaşına zam formülü o rakam ortaya çıktı: En düşük ne kadar olacak? Yetkililer tarafından ek ödemeli zam tablosu...

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emekli maaşına zam formülü o rakam ortaya çıktı: En düşük ne kadar olacak? Yetkililer tarafından ek ödemeli zam tablosu...

İşte emekliye 5 bin lira ikramiyede tüm detaylar...
İşte emekliye 5 bin lira ikramiyede tüm detaylar...

Ekonomi

İşte emekliye 5 bin lira ikramiyede tüm detaylar...

5 soru 5 cevap! Emekli yeni yılı bekliyor: Maaş zammı nasıl olacak?..
5 soru 5 cevap! Emekli yeni yılı bekliyor: Maaş zammı nasıl olacak?..

Ekonomi

5 soru 5 cevap! Emekli yeni yılı bekliyor: Maaş zammı nasıl olacak?..

Diyanet o para için caiz değil demişti! Emeklilere 12 bin 500 lira verecekler
Diyanet o para için caiz değil demişti! Emeklilere 12 bin 500 lira verecekler

Ekonomi

Diyanet o para için caiz değil demişti! Emeklilere 12 bin 500 lira verecekler

Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması

Ekonomi

Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması

{relation id:1803406 slug:'emekli-maasina-zam-formulu-o-rakam-ortaya-cikti-en-dusuk-ne-kadar-olacak-yetkililer-tarafindan-ek-odemeli-zam-tablosu'}

{relation id:1803212 slug:'seyyanen-degil-emeklilige-yansiyan-zam-bekliyoruz'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23