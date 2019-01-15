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CHP Elazığ ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Elazığ belediye başkan adayları 2019 yerel seçim listesi merak ediliyor. 15'i büyükşehir, 28'i il, 437'si ilçe, 150'si belde olmak üzere 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de son Parti Meclisi'nde aralarında Elazığ'ın da bulunduğu Amasya, Siirt, Şırnak, Tokat, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Bartın, Düzce, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Yozgat ve Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. CHP Elazığ belediye başkan adayı ve 2019 yerel seçim CHP Elazığ ilçe belediye başkan adayları kim olacak merak konusu.

15 Ocak 2019 Salı 16:23
CHP Elazığ ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Elazığ belediye başkan adayları 2019 yerel seçim listesi merak ediliyor. 15'i büyükşehir, 28'i il, 437'si ilçe, 150'si belde olmak üzere 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de son Parti Meclisi'nde aralarında Elazığ'ın da bulunduğu Amasya, Siirt, Şırnak, Tokat, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Bartın, Düzce, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Yozgat ve Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. CHP Elazığ belediye başkan adayı ve 2019 yerel seçim CHP Elazığ ilçe belediye başkan adayları kim olacak merak konusu.

CHP'de bugüne kadar 5 ayrı Parti Meclisi toplantısında 630 belediye başkan adayı tespit edildi. Parti Meclisi, yarın yerel seçim gündemiyle yeniden toplanacak. Bir taraftan İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini sürdüren CHP, diğer yandan kampanya hazırlıkları yapıyor. Bugüne kadar 15'i büyükşehir, 28'i il, 437'si ilçe, 150'si belde olmak üzere 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla bekleniyor. İzmir adayının yarın gerçekleştirilecek PM'de tespit edileceği tahmin ediliyor. CHP, İYİ Parti ile arasındaki mutabakata göre, büyükşehirlerden Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Eskişehir, Van, Bursa ve Adana'dan aday çıkaracak. Daha önce Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday gösteren CHP, İYİ Parti ile yaptığı ittifak kapsamında bu adayını geri çekti.

CHP Elazığ belediye başkan adayları

CHP Elazığ Karakoçan Belediye Başkan adayı Mahmut Okçuoğlu

CHP Elazığ Ağın Belediye Başkan adayı Samiye Genç oldu.

İYİ Parti Elazığ belediye başkan adayları

Elazığ Belediye Başkan Adayı - Ali Şekerdağ

ELAZIĞ AĞIN: YILMAZ SERTTAŞ

ELAZIĞ MADEN: MUSA ORHAN

ELAZIĞ ARICA KERİMLİ: MEHMET AYIK 

AK Parti Elazığ ilçe belediye başkan adayları 2019

Elazığ - Şahin Şerifoğulları, Ağın - İbrahim Yıldız, Alacakaya - Başaran Yaşlı, Arıcak - Ferit Yıldırım, Baskil - İhsan Akmurat, Karakoçan - Ayhan Akbaba, Keban - Ömer Kaya, Kovancılar - Hacı Akpınar, Maden - Ekrem Kaçar, Palu - Efraim Ünalan, Sivrice - Ebubekir Irmak, Akçakiraz - Sabahattin Kaya, Mollakendi - Mehmet Enis Doğan, Yazıkonak - Aydın Ayaz, Yurtbaşı - Yasin Yılmaz, Erimli - İbrahim Yıldız, Üçocak - Yılmaz Yegül, Beyhan - Hüseyin Ateş, Sarıcan - Mehmet Sarı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:23
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Bartın
  4. Şırnak
  5. Kırıkkale
  6. Aksaray
  7. Zonguldak
  8. Yozgat
  9. Van
  10. Tokat
  11. Tekirdağ
  12. Siirt
  13. Nevşehir
  14. Muş
  15. Muğla
  16. Mardin
  17. Kahramanmaraş
  18. Malatya
  19. Kırklareli
  20. Kastamonu
  21. Kars
  22. İzmir
  23. İstanbul
  24. Isparta
  25. Hatay
  26. Hakkari
  27. Eskişehir
  28. Bursa
  29. Balıkesir
  30. Aydın
  31. Antalya
  32. Ankara
  33. Amasya
  34. Afyon
  35. Adıyaman
  36. Adana
  37. CHP Elazığ ilçe belediye başkan adayları 2019
  38. CHP Elazığ Karakoçan Belediye Başkan adayı
  39. CHP Elazığ Ağın Belediye Başkan adayı
  40. chp elazığ belediye başkan adayları 2019

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