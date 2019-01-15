CHP Elazığ ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Elazığ belediye başkan adayları 2019 yerel seçim listesi merak ediliyor. 15'i büyükşehir, 28'i il, 437'si ilçe, 150'si belde olmak üzere 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de son Parti Meclisi'nde aralarında Elazığ'ın da bulunduğu Amasya, Siirt, Şırnak, Tokat, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Bartın, Düzce, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Yozgat ve Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. CHP Elazığ belediye başkan adayı ve 2019 yerel seçim CHP Elazığ ilçe belediye başkan adayları kim olacak merak konusu.

CHP'de bugüne kadar 5 ayrı Parti Meclisi toplantısında 630 belediye başkan adayı tespit edildi. Parti Meclisi, yarın yerel seçim gündemiyle yeniden toplanacak. Bir taraftan İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini sürdüren CHP, diğer yandan kampanya hazırlıkları yapıyor. Bugüne kadar 15'i büyükşehir, 28'i il, 437'si ilçe, 150'si belde olmak üzere 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla bekleniyor. İzmir adayının yarın gerçekleştirilecek PM'de tespit edileceği tahmin ediliyor. CHP, İYİ Parti ile arasındaki mutabakata göre, büyükşehirlerden Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Eskişehir, Van, Bursa ve Adana'dan aday çıkaracak. Daha önce Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday gösteren CHP, İYİ Parti ile yaptığı ittifak kapsamında bu adayını geri çekti.

CHP Elazığ belediye başkan adayları

CHP Elazığ Karakoçan Belediye Başkan adayı Mahmut Okçuoğlu

CHP Elazığ Ağın Belediye Başkan adayı Samiye Genç oldu.

İYİ Parti Elazığ belediye başkan adayları

Elazığ Belediye Başkan Adayı - Ali Şekerdağ

ELAZIĞ AĞIN: YILMAZ SERTTAŞ

ELAZIĞ MADEN: MUSA ORHAN

ELAZIĞ ARICA KERİMLİ: MEHMET AYIK

AK Parti Elazığ ilçe belediye başkan adayları 2019

Elazığ - Şahin Şerifoğulları, Ağın - İbrahim Yıldız, Alacakaya - Başaran Yaşlı, Arıcak - Ferit Yıldırım, Baskil - İhsan Akmurat, Karakoçan - Ayhan Akbaba, Keban - Ömer Kaya, Kovancılar - Hacı Akpınar, Maden - Ekrem Kaçar, Palu - Efraim Ünalan, Sivrice - Ebubekir Irmak, Akçakiraz - Sabahattin Kaya, Mollakendi - Mehmet Enis Doğan, Yazıkonak - Aydın Ayaz, Yurtbaşı - Yasin Yılmaz, Erimli - İbrahim Yıldız, Üçocak - Yılmaz Yegül, Beyhan - Hüseyin Ateş, Sarıcan - Mehmet Sarı.