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Ekonomi "CHP Ekonomi Otobüsü" Türkiye'yi gezecek
Ekonomi

"CHP Ekonomi Otobüsü" Türkiye'yi gezecek

Aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleri bulunan CHP Ekonomi Masası üyeleri, sanayici, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinlemek üzere Türkiye gezisine çıkacak - Üyeler, tanıtımı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı toplantıyla yarın yapılacak "CHP Ekonomi Otobüsü" ile perşembe günü başlayacak gezilerinde ilk olarak Mersin'e gidecek

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:33:51 -
"CHP Ekonomi Otobüsü" Türkiye'yi gezecek

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - Aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri bulunan CHP Ekonomi Masası üyeleri, sanayici, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinlemek üzere Türkiye gezisine çıkacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, konusunda uzman milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan CHP Ekonomi Masası, ekonomideki güncel gelişmeleri değerlendirme ve bunlara uygun politika oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.

Başta seçim dönemi olmak üzere bugüne kadar partinin birçok politika notunda imzası olan Ekonomi Masası, bu kez de sanayici, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinlemek üzere il gezileri yapacak. Daha çok sorun dinleyecek üyeler, soru gelmesi durumunda ise CHP'nin görüşlerini aktaracak.

19 kişiden oluşan CHP Ekonomi Masası üyeleri, bu gezileri sırasında, "CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen üzeri giydirilmiş otobüsü kullanacak.

- Tanıtımı, Kılıçdaroğlu'nun katılacağı toplantıyla yapılacak

CHP Ekonomi Masası'nın yapacağı Türkiye gezisinin tanıtım toplantısı, yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile Hilton Garden Inn Ankara Gimat Oteli'nde gerçekleştirilecek.

Kılıçdaroğlu, toplantıda, ekonomi muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak. Toplantıda ayrıca "Ekonomi Otobüsü" veya "Ekobüs" olarak adlandırılan aracın tanıtımı da yapılacak.

CHP Ekonomi Masasının Türkiye gezisi, perşembe günü Mersin'den başlayacak. Ekonomi Otobüsü, daha sonra Adana ve Hatay'a gidecek.

CHP Ekonomi Masası'nda, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin yanı sıra genel başkan yardımcıları Lale Karabıyık, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın, Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba bulunuyor.

Masanın diğer üyeleri de İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici, Aykut Erdoğdu, Gökhan Zeybek, Özgür Karabat, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve eski İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'den oluşuyor.


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