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Ekonomi CHP Ekonomi Masası heyeti, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
Ekonomi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-14 19:07:29 -
CHP Ekonomi Masası heyeti, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

HATAY (AA) - Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin yer aldığı CHP Ekonomi Masası heyeti, Hatay'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

"CHP Ekonomi Otobüsü" adı verilen üzeri giydirilmiş otobüsle kente gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Ahmet Akın, Fethi Açıkel ve Veli Ağbaba ile bazı milletvekilleri, gruplar halinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (HESOB) ziyaret eden heyet, Başkan Abdülkadir Teksöz ile görüştü, üyelerin sorunlarını dinledi.

Öztrak, buradaki konuşmasında, Kovid-19 salgını sürecinden esnafın olumsuz etkilendiğini belirtti.

Ağbaba ise hukuk ve demokrasinin önemine değinerek, esnafın derdine çare olacak çalışmaları bulunduğunu anlattı.

CHP'nin iktidara gelmesiyle zincir marketlere son vereceklerini anlatan Ağbaba, "Zincir market terörüne son vereceğiz ve buna bir düzenleme getireceğiz. Yerli ve millilik, kendi bakkalına, kendi esnafına, dükkanına, çırağına sahip çıkarsan yerli ve milli olursun. Gidip yabancı sermayeli şirketlere Hatay'ı, Anadolu'yu talan ettirirsen yerli ve milli olur musun? Olamazsın." diye konuştu.

Daha sonra heyetin bir kısmı, kentteki sendika temsilcileriyle toplantı yaptı, Antakya Ticaret Borsası'nda ziraat odaları ve borsa temsilcileriyle buluştu ve Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu'nu (HAMOK) ziyaret etti.

Heyetin bir grubu da İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda esnaf ve iş insanlarıyla bir araya geldi, ardından İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyarette bulundu.

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