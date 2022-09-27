CHP Dilşah Ercan'ı böyle güzellemişti! 'Görüştüklerimiz arasında eli silahlı terörist göremedik'
Mersin polisevine saldıran PKK'lı teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP tarafından hazırlanan raporda "gazeteci" diye tanıtıldığı toplantının görüntüleri ortaya çıktı. CHP'li Veli Ağbaba, dün hain saldırıda etkisiz hale getirilen Ercan'ın da aralarında olduğu isimleri, "Görüştüğümüz gazeteci arkadaşlarımızın arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık." diyerek güzellemede bulunmuş, Kemal Kılıçdaroğlu da, "Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını isteriz." çağrısı yapmıştı.
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Bölücü terör örgütü PKK'nın, Mersin polisevine yönelik canlı bombalı saldırıda bulunması sonucu hainler tarafından 1 polisimiz şehit edildi.
Saldırının faillerinden etkisiz hale gelen Dilşah Ercan'ın adı, 2013 yılında CHP tarafından hazırlanan raporda, "tutuklu gazeteci" olarak yer almıştı.
Dilşah Ercan'ı 'tutuklu gazeteci' olarak sundular
2013 yılında partisinin hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporu'na dünkü saldırının terörist faillerinden Dilşah Ercan'ı da ekleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını isteriz." ifadelerini kullanırken Veli Ağbaba ise şu şekilde konuşmuştu:
Görüştüğümüz gazeteci arkadaşlarımızın arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık. Yani cezaevinde tutulan gazetecilik mesleğinin ta kendisidir.