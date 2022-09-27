CHP Dilşah Ercan'ı böyle güzellemişti! 'Görüştüklerimiz arasında eli silahlı terörist göremedik'

Mersin polisevine saldıran PKK'lı teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP tarafından hazırlanan raporda "gazeteci" diye tanıtıldığı toplantının görüntüleri ortaya çıktı. CHP'li Veli Ağbaba, dün hain saldırıda etkisiz hale getirilen Ercan'ın da aralarında olduğu isimleri, "Görüştüğümüz gazeteci arkadaşlarımızın arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık." diyerek güzellemede bulunmuş, Kemal Kılıçdaroğlu da, "Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını isteriz." çağrısı yapmıştı.