CHP cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı

CHP'nin kapalı grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismi için nihai karar verildi.

24 Haziran'da yapılacak erken seçimde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu günlerdir cevap bekliyordu.

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısına, partisinin adayıyla birlikte katılacak olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.