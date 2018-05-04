CHP cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı
CHP, cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu resmen açıkladı.04 Mayıs 2018 Cuma 09:36
CHP'nin kapalı grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismi için nihai karar verildi.
24 Haziran'da yapılacak erken seçimde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu günlerdir cevap bekliyordu.
Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısına, partisinin adayıyla birlikte katılacak olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.
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