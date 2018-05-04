Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı

CHP, cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu resmen açıkladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:36
CHP cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı

CHP'nin kapalı grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismi için nihai karar verildi.

24 Haziran'da yapılacak erken seçimde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu günlerdir cevap bekliyordu.

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısına, partisinin adayıyla birlikte katılacak olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:36
  1. CHP
  2. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • ÜmitÜmit8 dk önce
    Reisi çıldırtacak aday bumuymuş ? Bunu chp genel başkanlığa layık görmedi Cumurbaşkanlığa adaymı gösterdi. Chp resmen millete hakaret ediyor. Amacın devleti yönetmek yada yönetmeye talip olmadıklarını açıkca gösterdiler..
  • Chp liChp li4 dk önce
    Partide tek muhalif siz vardınız .Nasil bu oyuna geldiniz. Tehditmi aldınız.100 yillik manevi milli partiyi kkchpkk yaptınız firsat verdiniz Genel başkan kk ye yakışirdi bu adaylik.İlerde parti kurarim oylar bana gelir sanma .saadrytrki gibi dinazor oylar var kessendr chp den başkasına vermeyen oylar.Yani kisaca sayn Muharrem bey Egenin inci partisini Teslim ettin gitti
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vekillik için son gün yarın!
  1. Vekillik için son gün yarın!
  2. Emekli ikramiyesinin ayrıntıları belli..
  3. Amerika, Ortadoğu'daki asker sayısını..
  4. Birleşmiş Milletler uyardı: Ağır..
  5. İsrail polisinden skandal: Filistinli..
  6. Volkan patladı, lavlar 38 metreye çıktı!
  7. İstanbul'da direksiyon başında..
  8. Emniyette FETÖ operasyonu 45 gözaltı!
  9. Aleksis Çipras: Türkiye olmasa daha..
  10. Adaylığı kesinleşen Muharrem İnce'den..
  11. Hindistan'da kum fırtınası felaketi..
  12. Adana'da bu kadarına da olmaz! Ceset..
  13. İnce'yi aday gösteren KK'yı şok edecek..
  14. Fenerbahçe 141 milyon euroluk dava..
  15. Hatay'daki orman yangını 3 gündür..
  16. Bölünme yenilik ve kaliteyi de getirir
  17. FETÖ'nün "emniyet mahrem..
  18. ABD'li sözcü saçmaladı! Afrin Harekâtı..
  19. Futbol efsanesi teknik adam Fenerli..
  20. CHP'nin adayı Muharrem İnce kimdir?
Kuveyt Türk
Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...
Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...
Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
YPG komutanlarına gizemli suikast
YPG komutanlarına gizemli suikast
Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi