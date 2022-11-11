CHP çok fena karışacak! Şok olacaksınız

Zafer Şahin, 2023 seçimleri sonrasında Atatürkçülerin CHP'yi geri almak için bastıracağına vurgu yaparak, "Başarılı olma şansları düşük ama mücadelenin çok sert olacağı bugünden belli" ifadelerini kullandı. Şahin, Milliyet gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"CHP’den istifa eden Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın “Atatürkçüler bu dönem itibarıyla mücadele alanı olarak Millet İttifakı’nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklar” sözleri önemli.

Baykal çizgisinin biraz gecikmeli de olsa bu noktaya gelmesi seçim sonrasında CHP’de büyük bir hesaplaşmanın yaşanacağının ilk işareti. Mesele Aslı Baykal’ın istifasından çok daha derin bir anlam taşıyor. Neden mi? Anlatalım…

Tarih 4-5 Mayıs 2018. Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP ile CHP ve İyi Parti’nin liderliğindeki SP-DP destekli Millet İttifakı kendi aralarında imzaladıkları protokolleri ardı ardına Yüksek Seçim Kurulu’na sundu.

Cumhur İttifakı protokolünün 4’üncü maddesinde yazanlar dikkat çekiciydi: “Cumhur İttifakı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma’ hedefini yakalama azmi ile milli ve üniter devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini ilelebet yaşama iradesidir.”

Bu metinden de anlaşılacağı üzere, Cumhur İttifakı, Atatürk’e sahip çıkıyor, üniter devlet yapısını kırmızı çizgisi ilan ediyor ve Türk Milleti kavramının altını kalın çizgilerle çiziyordu.

Millet İttifakı protokolünde ise Atatürk, Türk Milleti, üniter devlet yapısı, egemenlik, bağımsızlık gibi kavramlar yer almıyordu! Sabah-akşam herkesi Atatürk düşmanı ilan edenler imzaladıkları protokolde onun adını bile anmaktan çekiniyordu!

Yani Atatürkçülerin tarihin bu döneminde Millet İttifakı çatısı altında istenmedikleri 4,5 yıl önce YSK’ya sunulan protokolle ilan edilmişti.

Protokolü yazanlar geride kalan süreçte attıkları imzanın hakkını fazlasıyla verdiler.

Kendilerine yakın gazetecilere istedikleri kadar “Aslı Baykal milletvekili listesine alınmayacağını gördüğü için ayrıldı” diyerek meseleyi önemsizleştirmeye çalışsınlar.

Aslında ne olduğunu, olacağını en iyi onlar biliyor. CHP’de tarihin tekerrür ettiğinin farkındalar.

30 yıl önceki SHP-CHP kavgasından ayakta kalarak çıkan, Deniz Baykal’ın başını çektiği Ulusalcı-Atatürkçüler olmuştu.

Kılıçdaroğlu ile beraber dengeler SHP çizgisi lehine değişti.

2023 seçimleri sonrasında Atatürkçüler partiyi geri almak için bastıracak.

Başarılı olma şansları düşük ama mücadelenin çok sert olacağı bugünden belli."