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Aktüel CHP, çocuklardan gelen 23 Nisan gönderilerini kısa film yapacak
Aktüel

CHP, çocuklardan gelen 23 Nisan gönderilerini kısa film yapacak

CHP Tanıtım ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı, TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla düzenlediği, pandemi nedeniyle de çevrim içi olarak gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliklerine gönderilen video ve diğer iletileri kısa film haline getirecek - Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: - "Pandemi günlerinin toplumsal hafızası olarak projeye gelen tüm resimler, videolar ve yazılardan kısa film ve kitap hazırlıklarına başlandı. Önümüzdeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu çalışmalar kamuoyuna açıklanacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:07:59 -
CHP, çocuklardan gelen 23 Nisan gönderilerini kısa film yapacak

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Tanıtım ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı, TBMM'nin açılışının 100. yılı nedeniyle düzenlediği, pandemi nedeniyle de çevrim içi olarak gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliklerine gönderilen video ve diğer iletileri kısa film haline getirecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2020 yılı çalışmaları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl için hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirten İlgezdi, "2020 bizim için milli egemenliğimizin 100. yılı olması nedeniyle çok büyük önem taşıyordu. Halkla İlişkiler birimi olarak Meclis’imizin açılışının 100. yılını büyük coşku ile kutlamak en büyük hedefimizdi. Bu nedenle zaten büyük ödüllü resim, şiir ve beste yarışması düzenledik." dedi.

Çocukların gözünden cumhuriyet coşkusunu gördüklerini anlatan İlgezdi, en büyük hedeflerine pandemiye rağmen ulaştıklarnı söyledi.

Artık çok az üretilen çocuk şarkılarına yeni soluklar getirdiklerini belirten İlgezdi, şunları söyledi:

"Katılan tüm çocuklar bizim için birinciydi. Bu nedenle tüm çocuklarımıza birer madalya ve mektup göndererek teşekkür ettik. Pandemi nedeniyle sokaklara taşamayacağı için evlerinden çocuklarımızın coşkularını dünyaya göstermeleri için ayrıca iki proje yaptık.

2020 CHP için çocuklara adanmış bir yıldı. Çocukların pandemi koşullarında duygularını video, yazı ya da resimlerle paylaşarak, gelecek güzel günlere mesajlarını bıraktıkları, 'dünyayı barışla iyileştireceğiz' ve 'zaman kapsülü' projelerimiz bu nedenle pandemide gerçekleşti ve binlerce çocuğumuza coşku oldu."

- 23 Nisan'da paylaşılacak

Pandemi nedeniyle çocukların evlerde olması nedeniyle 23 Nisan coşkusunu evlere yansıtan bir proje geliştirdiklerini hatırlatan İlgezdi, 23 Nisan'ı "Cama Yansıyan Kardeşlik" ve "Zaman Kapsülü" projeleriyle kutladıklarını aktardı.

Çocukların pandemi koşullarında duygularını video, yazı ya da resimlerle paylaşarak, gelecek güzel günlere mesajlarını bıraktıklarını dile getiren İlgezdi, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız 17-24 Nisan 2020 tarihleri arasında '#dünyayıbarışlaiyileştireceğiz' ve '#yurttabarışdünyadabarış' hastagleriyle resimleri sosyal medyada paylaştılar. Dünya barışı ile ilgili yazı ve videoları da '[email protected]' adresine gönderildi. Çok yoğun bir katılımla çocukların gözünden cumhuriyet coşkusunu şiirlerinde, resimlerinde, bestelerinde gördük. Pandemi günlerinin toplumsal hafızası olarak projeye gelen tüm resimler, videolar ve yazılardan kısa film ve kitap hazırlıklarına başlandı. Önümüzdeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu çalışmalar kamuoyuna açıklanacak."

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