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Siyaset CHP cehaleti... Solakların "Nas"la imtihanı!
Siyaset

CHP cehaleti... Solakların "Nas"la imtihanı!

Solaklar Başkan Erdoğan'ın faiz kararını eleştirmek için Kur’an ve Sünnet’in lafızlarının kastedildiği nas terimini “Nas suresini örnek gösterdi” diye ifade edince cehaletleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 14:07:00 -
CHP cehaleti... Solakların "Nas"la imtihanı!

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda faiz ve enflasyona yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?" demişti.

Sözcü: Nas süresini örnek gösterdi

Başkan Erdoğan’ın faizle mücadele sözlerini, “Nas suresini örnek gösterdi” diye yorumlayan Sözcü'nün İslami kavramlar hakkındaki cehaleti bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

CHP'li Şimşek de aynı hataya düşmüştü

CHP’li Berhan Şimşek de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilahi emir anlamında kullandığı 'nas' kelimesini sure olarak okumuş, yayını izleyen sosyal medya kullanıcıları, Şimşek'e büyük tepki göstermişti.

Nas nedir?

İslâm ilimlerinde nas (çoğulu nusûs) denilince genellikle Kur’an ve Sünnet’in lafızları kastedilir. Kaynaklar sıralamasıyla ilgili anlatımlarda Kitap ve Sünnet yerine kısaca “nusûs” dendiği de olur.

Bu anlamıyla nas vahyin metinsel verisi olduğundan teşrîin ve dinî bilginin temelini oluşturur; karşıtı genel olarak “ictihad”dır. İctihad, istidlâl ve kıyas gibi kavramlarla karşıt olarak zikredildiğinde nas Allah ve Peygamber’in sözünü, bu kavramlar da nasların akıl yoluyla açılımını anlatır.

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