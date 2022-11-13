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Siyaset CHP "çantada keklik" diyor ama... İşte Metropoll'un "Z Kuşağı" anketi!
Siyaset

CHP "çantada keklik" diyor ama... İşte Metropoll'un "Z Kuşağı" anketi!

Metropoll Araştırma'nın gençler üzerinde gerçekleştirdiği, seçim anketinden AK Parti birinci sırada çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-13 08:42:00 -
CHP "çantada keklik" diyor ama... İşte Metropoll'un "Z Kuşağı" anketi!

 Yeniakitcom.tr 

CHP gençlerin oyunu çantada keklik sayarken, Metropoll'un anketinin sonuçları tam tersini söyledi.

Metropoll Araştırma, "Z-Kuşağının (18-25 Yaş Arası Gençler) Parti Tercihleri" başlıklı çalışmasında gençlere, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

AK Parti birinci sırada

Ankete katılanlardan daha önce oy kullanan gençlerin yüzde 21'i tercihini AK Parti'den yana kullandı.

Anket araştırması toplam 22 bin 22 kişi üzerinde yapıldı.

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