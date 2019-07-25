CHP çalıştayı için hazırlıklar tamamlandı Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi çalıştayı için yapılan hazırlıklar tamamlandı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi çalıştayı için yapılan hazırlıklar tamamlandı.

25 Temmuz Perşembe ile 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları çalıştayı için Hüdai Kaplıcaları’ndaki otele belediye başkanları, milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin katılımı başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gece saatlerinde Sandıklı’ya gelmesi ve çalıştayın yapılacağı otele geçmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.