CHP bu twiti atanı meclis üyesi yaptı! 3 maymunu oynamaya devam...

CHP’nin kent uzlaşısı adı altında belediye meclis üyeliği dağıttığı DEM’lilerin skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP’nin Mersin Toroslar Belediye Meclis Üyesi Bejna Güney’in terör örgütü propagandası yaptığı sosyal medya paylaşımları gün yüzüne çıktı.

Mersin'de CHP ve terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti, ittifak yapmış Büyükşehir'de CHP'ye DEM desteği karşılığında belediyeler ve meclis üyelikleri kazanmıştı.

DEM Parti onayıyla CHP'den Toroslar Belediye Başkan adayı gösterilen Abdurrahman Yıldız'ın Türklüğünden utandığını ima eden sosyal medya paylaşımlarının ardından, mecliste İstiklal Marşının okunmasını yasaklaması skandalın boyutunu büyütmüştü.

Toroslar'da yaşanan bu skandalın ardından CHP'den DEM Parti'ye verilen meclis üyeliği kontenjanından meclis üyesi seçilen Bejna Güney'in terör örgütü PKK/YPG ile ilgili yaptığı paylaşımlar ortaya çıkması bomba etkisi yarattı. CHP görünümlü DEM Partili Güney, paylaşımlarında terör örgütü yanlısı yayınların örgüt lehine olan paylaşımlarını alıntılayarak örgütün propagandasını yaptığı ortaya çıktı.

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BAŞDANIŞMAN SARAL'DAN TEPKİ

Bejna Güney'in paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral'dan tepki geldi. Saral, Güney'in ekran görüntüsünü alıntılayarak, "CHP Mersin Toroslar Belediyesi Meclis Üyesi Bejna Güney Akbağ'ın terör örgütü PKK/YPG ile ilgili yaptığı paylaşımlardan rahatsızlık duymayacak kadar terör destekçisi bu cenah. Askerimiz bu teröristlerle canı pahasına mücadele ederken siyasette bu terör sevicilerle bir arada yürümek nasıl bir kansızlık!" diyerek tepki gösterdi.