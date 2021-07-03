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Gündem CHP bu feryadı duymuyor: HDP’liler kandırıp oğlumu dağa götürdü
Gündem

CHP bu feryadı duymuyor: HDP’liler kandırıp oğlumu dağa götürdü

Kars'tan Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu için nöbet tutan baba İlyas Aksu, "Benim oğlum İstanbul’a çalışmak için gitti, HDP’liler kandırıp onu dağa götürdü. Ben oğlumu HDP’lilerden almak için buraya geldim eyleme katıldım." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 16:44:00 -
CHP bu feryadı duymuyor: HDP’liler kandırıp oğlumu dağa götürdü

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin nöbeti 670’inci gününde de devam ederken evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

PKK'lıların kaçırdığı oğlunu HDP'den istedi

Kars’tan Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere katılan baba İlyas Aksu, 11 yıl önce 18 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emre Aksu için oturma eylemine katıldı.

Elinde oğlunun fotoğrafıyla eyleme katılan baba Aksu’yu evlat nöbetindeki diğer aileler bayraklarla karşıladılar.

“HDP’liler kandırıp onu dağa götürdü”

Oğlu Emre’nin 11 yıl önce HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden baba Aksu, “Ben aileleri televizyonda gördüm geldim eyleme katıldım. Benim oğlum İstanbul’a çalışmak için gitti, HDP’liler kandırıp onu dağa götürdü. Ben oğlumu HDP’lilerden almak için buraya geldim eyleme katıldım. Oğlum gelinceye kadar da asla buradan kalkmayacağım. Oğluma da çağrım kaçıp gelmesini ve teslim olmasını istiyorum. Emre oğlum gel lütfen, herkesin çocuğu geliyor sende gel ne olur gel teslim ol. Seni kandırmış dağa çıkarmış HDP” dedi.

Baba Aksu, açıklamasının ardından evlat nöbetine başladı.

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