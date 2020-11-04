  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP Bornova Belediyesi depremi unuttu, heykel derdine düştü
Siyaset

CHP Bornova Belediyesi depremi unuttu, heykel derdine düştü

İzmir depreminin etkisi henüz geçmeden CHP'li Bornova Belediyesi heykel derdine düştü. Resmi Twitter hesabından 10 Kasım'da yeni bir heykel açılışı yapacaklarını duyuran CHP'li belediye gelen tepkilerin üzerine paylaşımı sildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:21:00 -
CHP Bornova Belediyesi depremi unuttu, heykel derdine düştü

İzmir 6.6'lık depremin yarasını sarmaya çalışırken CHP'li Bornova Belediyesi heykel derdine düştü. CHP’li Bornova Belediyesi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla 10 Kasım tarihinde yeni bir heykel açılışı yapacaklarını duyurdu. Tepkilerin ardından paylaşımı sildiler.

Halk yardım beklerken heykel derdine düştüler

Belediye bütçesini heykellere aktararak bulundukları belediyede her yeri heykellerle donatan CHP’de son olarak İzmir'in Bornova Belediyesi, heykel dikme furyasına katıldı.

Depremden etkilenen İzmir halkı belediyelerden yardım beklerken, CHP'li İzmir Bornova Belediyesi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla 10 Kasım nedeniyle yeni bir Atatürk heykeli açılışı yapılacağını duyurdu.

Tepkilerin ardından paylaşımı sildi

Twitter'dan yapılan bu heykel duyurusuna vatandaşlar kısa sürede tepki gösterdi. Bornova Belediyesi, halktan gelen tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı kaldırdı.

İzmir'deki depremde enkaz altındakilerle 122 çalışanlarının konuşmaları
İzmir'deki depremde enkaz altındakilerle 122 çalışanlarının konuşmaları

Gündem

İzmir'deki depremde enkaz altındakilerle 122 çalışanlarının konuşmaları

Üç deprem yaşayan kadın İzmir'deki depremin dehşetini anlattı
Üç deprem yaşayan kadın İzmir'deki depremin dehşetini anlattı

Yaşam

Üç deprem yaşayan kadın İzmir'deki depremin dehşetini anlattı

Depremden ölmeyen halkı soğuktan öldürdüler!
Depremden ölmeyen halkı soğuktan öldürdüler!

Gündem

Depremden ölmeyen halkı soğuktan öldürdüler!

"Bunlar deprem etkenidir" diyerek paylaştı! Dikkat çeken deney

Gündem

"Bunlar deprem etkenidir" diyerek paylaştı! Dikkat çeken deney

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler
Dünya

Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler

Tüm dünya ABD Başkanlık seçim sonuçlarına kilitlendi. Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye ba..
Türkiye’den kaçıp soluğu Amerika’da almıştı! ‘Herkes silahlandı’ deyip iç savaş korkusuyla bakın ne yaptı
Gündem

Türkiye’den kaçıp soluğu Amerika’da almıştı! ‘Herkes silahlandı’ deyip iç savaş korkusuyla bakın ne yaptı

Yayınladığı bir videoda Türkiye hakkında çirkin sözler sarf eden sosyal medyanın şişirdiği isimlerden Kerimcan Durmaz adlı şahıs, kaçtığı AB..
Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'
Dünya

Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'

ABD'de bir market zincirinde çalışan bir kadının sosyal medya hesabından yayınladığı istifa görüntüleri milyonlarca kez izlendi...
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay