CHP Bornova Belediyesi depremi unuttu, heykel derdine düştü
İzmir depreminin etkisi henüz geçmeden CHP'li Bornova Belediyesi heykel derdine düştü. Resmi Twitter hesabından 10 Kasım'da yeni bir heykel açılışı yapacaklarını duyuran CHP'li belediye gelen tepkilerin üzerine paylaşımı sildi.
İzmir 6.6'lık depremin yarasını sarmaya çalışırken CHP'li Bornova Belediyesi heykel derdine düştü. CHP’li Bornova Belediyesi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla 10 Kasım tarihinde yeni bir heykel açılışı yapacaklarını duyurdu. Tepkilerin ardından paylaşımı sildiler.
Halk yardım beklerken heykel derdine düştüler
Belediye bütçesini heykellere aktararak bulundukları belediyede her yeri heykellerle donatan CHP’de son olarak İzmir'in Bornova Belediyesi, heykel dikme furyasına katıldı.
Depremden etkilenen İzmir halkı belediyelerden yardım beklerken, CHP'li İzmir Bornova Belediyesi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla 10 Kasım nedeniyle yeni bir Atatürk heykeli açılışı yapılacağını duyurdu.
Tepkilerin ardından paylaşımı sildi
Twitter'dan yapılan bu heykel duyurusuna vatandaşlar kısa sürede tepki gösterdi. Bornova Belediyesi, halktan gelen tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı kaldırdı.