  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bütün dünya bu defa Trump’ı değil, arkasındaki adamı konuşuyor! Çok ama çok fena trolledi Cesaret ve destek: Bakan Tekin'in savunduğu model Meclis'te! Senin haberdar olman gerekli! Kayıp paraların yerini açıkla fatih! Faiz ile insanlar ateşe sürükleniyor! 5 milyon TL'si olana aylık 168 bin faiz Türkiye’de olsa ‘Laiklik elden gidiyor’ derlerdi! Alman tabelalarında Cuma Namazı sürprizi Atatürkçülükleri koltuğa kadar Belediyelerdeki rantı Özel yiyecek faturayı Bay Kemal ödeyecek! Başkanlar için ‘özel’ hinlik Malatya’da korkutan deprem! Terörsüz Türkiye’de kritik tarih belli oldu.. Yasal düzenleme ne zaman çıkacak? Akit sizler için bilinmeyenleri araştırıyor. Hileli gıdaya sıkı denetim! Tarım ve Orman Bakanlığı 28 ürünü daha ifşa etti
Yerel CHP borazanı müdüre disiplin cezası
Yerel

CHP borazanı müdüre disiplin cezası

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP borazanı müdüre disiplin cezası

2024 seçimlerinde CHP mitinginde sunuculuk yapan Gönen Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürüne disiplin cezası verildi

Edinilen bilgiye göre, Serkan Sungur’un 25 Mart 2024 tarihinde CHP’nin Gönen Reşadiye Mahallesi’nde düzenlediği seçim mitinginde sunuculuk yaptığı ve seçim çalışmalarında aktif rol aldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda vatandaş durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildirdi.

Başvurular üzerine Gönen Belediyesi tarafından yürütülen disiplin soruşturması kapsamında, Belediye Disiplin Kurulu’nun Serkan Sungur hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin (D) fıkrasının (o) bendi uyarınca disiplin cezası verdiği resmi yazıyla bildirildi. Aynı yazıda, kararın Serkan Sungur’a tebliğ edildiği, ancak müdürün verilen disiplin cezasının iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açtığı ve yargılamanın devam ettiği belirtildi.

 

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7. maddesinde devlet memurlarının herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına faaliyette bulunamayacağı hüküm altına alınırken, disiplin cezasına konu olan fiilin de aynı kanunun 125. maddesinde yaptırıma bağlandığı ifade ediliyor.

Aradan geçen sürece rağmen Serkan Sungur’un halen Gönen Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görevini sürdürmesi de kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

CİMER’e başvuruda bulunan çok sayıda vatandaş ise disiplin cezasına ilişkin yargı sürecinin uzadığını öne sürerek davanın bir an önce sonuçlandırılmasını ve verilen cezanın kesinleşmesini beklediklerini ifade etti. Dava süreci idare mahkemesinde devam ediyor.

CHP'nin Kahraman Arayışı ve Sahte Kahramanları!
CHP'nin Kahraman Arayışı ve Sahte Kahramanları!

Siyaset

CHP'nin Kahraman Arayışı ve Sahte Kahramanları!

CHP'nin Sahte Kahramanları ve Antikahramanları! (2)
CHP'nin Sahte Kahramanları ve Antikahramanları! (2)

Siyaset

CHP'nin Sahte Kahramanları ve Antikahramanları! (2)

Utanmadan "engelleniyoruz" diye tepinirler Bir CHP rezaleti daha!
Utanmadan “engelleniyoruz” diye tepinirler Bir CHP rezaleti daha!

Gündem

Utanmadan “engelleniyoruz” diye tepinirler Bir CHP rezaleti daha!

Tellioğulları mı, Seferoğulları mı? CHP'li Oğuz Kaan Salcı tarafını seçti
Tellioğulları mı, Seferoğulları mı? CHP'li Oğuz Kaan Salcı tarafını seçti

Siyaset

Tellioğulları mı, Seferoğulları mı? CHP'li Oğuz Kaan Salcı tarafını seçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23