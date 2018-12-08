CHP Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 kim?

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Bitlis ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Bitlis Güroymak belediye başkan adayı, CHP Ahlat belediye başkan adayı, Adilcevaz CHP belediye başkan adayı, CHP Mutki belediye başkan adayı, CHP Bitlis Ovakışla belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Bitlis ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Bitlis Ahlat belediye başkan adayı Mazlum Şahin

CHP Bitlis Ahlat Ovakışla belediye başkan adayı Faik Kartal

Bitlis Adilcevaz Aydınlar İsmet Özçalımlı

Bitlis Mutki Kavakbaşı Mezher Özdeş

Bitlis Güroymak Günkırı Servet Başelçin

Bitlis Güroymak Gölbaşı Cuma Siri

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi